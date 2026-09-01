Javier Milei defenderá el modelo en el cierre de la cumbre libertaria "Vientos de Cambio"

El Presidente se dará cita en el evento que se desarrolla en el Hotel Sheraton de Retiro. Desde las 18.15 brindará las palabras de clausura.

El presidente Javier Milei cerrará este miércoles el evento "Vientos de Cambio" organizado por la Fundación Libertad y Progreso , el think tank libertario que reúne a figuras de ultraderecha que orbitan alrededor del ecosistema del Gobierno nacional. Del evento iba a participar Peter Thiel , según había anticipado la organización, pero días atrás se descartó su presencia.

El Hotel Sheraton de Retiro, sede del evento, recibirá al jefe de Estado desde las 18.15 para la ceremonia de clausura del encuentro de la nueva derecha en una cumbre internacional conservadora por la que pasaron también funcionarios nacionales, exministros de Economía de países de la región, economistas que acompañan el modelo que empuja Milei y empresarios.

Frente a un auditorio afín, el mandatario ensayará una nueva defensa del modelo económico basado en la apertura económica, la libertad para comerciar y, principalmente, en el achicamiento del Estado, considerado por Milei como el principal escollo para el crecimiento del sector privado en Argentina.

El evento comenzó este martes por la mañana con la presencia del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien, a tono con el contexto, dijo estar a cargo del "ministerio de la felicidad" al afirmar que sus políticas desregulatorias "provocan felicidad en las personas" porque eliminan trabas que dificultan el progreso de los ciudadanos.

“Hoy son muchos más fuertes los vientos de cambio. Llegamos acá con 17.000 millones de desregulaciones, la economía creció 6,7% en el primer año, 3,5% en el segundo año y hoy las expectativas dicen que este año se crece 2,7% y 3% el año que viene”, afirmó "El Coloso", uno de los ministros más cercanos al Presidente de la Nación.

Pablo Quirno y Luis Caputo participarán de la cumbre "Vientos de Cambio"

Durante la primera jornada participaron Agustín Etchebarne, presidente de la organización y encargado de abrir el encuentro; el senador libertario Agustín Monteverde; el Premio Nobel de Economía James Heckman y el exministro de Finanzas de El Salvador Juan José Daboub, entre otros expositores.

Este miércoles, el canciller Pablo Quirno será el encargado de brindar las primeras palabras de la segunda y última jornada, por la cual pasarán también el ministro de Economía, Luis Caputo, el viceministro José Luis Daza y la rectora de la UCEMA, Carola Pessino, y el economista Martín Krause. Por la tarde, María Corina Machado será entrevistada de manera virtual.

Peter Thiel viene a la cumbre "Vientos de Cambio" que organiza la Fundación Libertad y Progreso, el 1 y 2 de septiembre en el Sheraton. También estarán Caputo y Sturzenegger. @ambitocom @AbramAldo @aetchebarne https://t.co/yuz9nS80T9 — Fundación Libertad y Progreso (@liberyprogre) August 11, 2026

Peter Thiel, el gran ausente

En la previa se esperaba la presencia de Thiel, anunciada a principios de agosto con bombos y platillos por la propia Fundación Libertad y Progreso. El magnate iba a formar parte del panel de encabezado por Axel Kaiser, el abogado y escritor chileno, referente de la derecha radical que impulsa la "batalla cultural" contra el progresismo y a quien Milei mira con especial atención para copiar las formas y los modos confrontativos y polémicos.

Finalmente Thiel, quien no se encuentra en la Argentina, no formó parte del convite. Días atrás, desde la organización debieron dar marcha atrás con la comunicación inicial y procedieron a quitarlo del cronograma.

El dueño de Palantir iba a ser entrevistado por Kaiser, cuyo vínculo con el ecosistema libertario llega hasta la Fundación Faro, el think tank libertario argentino que conduce Agustín Laje y de la cual es subdirector ejectivo.

El escritor chileno integra además el consejo internacional de la fundación, el cual está presidido por Alberto Benegas Lynch (h) y en cuyas filas también aparecen Phillip Bagus y Jesús Huerta de Soto, dos economistas recurrentemente citados por Milei.

Kaiser es tristemente reconocido en las filas libertarias por haber acuñado la polémica frase de "parásitos mentales" con la que hizo mención a la cultura política argentina, definida a su criterio por siete males: justicia social, los derechos sociales, el Estado benefactor, el neoliberalismo, la responsabilidad social empresarial, el concepto de diversidad, equidad e inclusión y el buen indígena. Kaiser asegura que el presidente Javier Milei "está desinfectando la mente y la cultura argentina".

Tras el cierre de la cumbre de la Fundación Libertad y Progreso, la agenda de Milei continuará con el viaje a Chile que realizará el jueves por la mañana. Allí, además de reunirse con José Antonio Kast, participará del V Encuentro del Foro Madrid, un evento organizado por VOX y que reunirá también a los principales actores de la ultraderecha regional e iberoamericana.