Bullrich no cede en la interna de JxC: "No quiero discutir más de Schiaretti"

La precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich , rechazó nuevamente la incorporación del gobernador cordobés Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio : "No queremos que nos metan por la ventana a los que no quieren cambiar absolutamente nada".

"No quiero un cambio partidocrático, de políticos con políticos. No quiero que Juntos por el Cambio deje de ser una fuerza del cambio. Juntos por el Cambio es la fuerza del cambio. Nosotros somos los primeros que vamos a defender Juntos por el Cambio y no queremos que Juntos por el Cambio se convierta en una herramienta para que nada cambie", agregó.