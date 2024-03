Carlos Rodríguez sobre la suba "transitoria" de impuestos: "Me parece que el transitorio va a ser Javier Milei"

"Bienes Personales transitorio, Ganancias transitorio, Impuesto Pais transitorio, Retenciones transitorio... A este paso me parece que el transitorio va a ser Javier Milei", dijo quien fuera asesor del propio mandatario durante el período previo a su llegada al Gobierno. "Me olvide del CEPO transitorio", agregó.

Más tarde, ante las críticas en "X" de usuarios libertarios que lo acusaron de "golpista", el economista se defendió: "Yo solo aviso. El que avisa no traiciona".

Milei, durante una entrevista con LN+ en 2020, dejó clara su postura sobre la suba de impuestos al afirmar que antes de hacerlo "prefiero cortarme el brazo". "Cuando vos subís un impuesto es como que alguien que te representa en lo laboral fuera a hablar con tu jefe y le pida que te baje el sueldo. Lo que puedo dar testimonio es que jamás en mi vida voy a ir por una suba de impuestos. Prefiero cortarme el brazo antes de subir un impuesto", sentenció.

Carlos Rodríguez criticó a Javier Milei por la "licuación" de las jubilaciones

Cabe recordar que no es la primera vez que Rodríguez cuestiona determinadas medidas del gobierno actual. La semana pasada, luego de cobrar su jubilación no dudó en asegurar que se la están "licuando".

"Me parece que me están licuando la jubilación", se mostró indignado el economista en su cuenta de X y afirmó que está cobrando lo mismo que en enero y diciembre y que debido a ese ajuste la administración libertaria "tiene superávit fiscal".

El ex viceministro de Economía durante el mandato del ex presidente Carlos Saúl Menem (1997/1998) manifestó: "Acabo de cobrar mi jubilación de Febrero. Es el mismo monto que el de Enero y que el de Diciembre (descontando aguinaldo). Me parece que me están licuando la jubilación...con razón dicen que tienen superávit fiscal".

"¿Es esa la manera de reducir el gasto público que recomienda el manual de Economía Austríaca?", remató el hombre de 76 años.