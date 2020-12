Piden la indagatoria de Macri, Garavano y Mahiques por presionar a un juez a renunciar

Según adelantó la periodista Sofía Caram a C5N, Rozanski pidió la indagatoria porque considera que el ex presidente, el ex ministro de Justicia y DDHH y el ex procurador bonaerense lo “empujaron” a dejar el cargo como presidente del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, el mismo que condenó a decenas de represores por delitos de lesa humanidad.

Según detalló Rozanski, el ex juez tenía en su poder la causa por evasión impositiva agravada contra Leonardo Fariña, quien direccionó sus declaraciones en la causa de la obra pública de Santa Cruz contra la ex presidenta Cristina Fernández Kirchner. “El favor que le hicieron a Fariña fue sacarme del medio”, señaló el ex magistrado, quien aseguró que su puesto y trayectoria judicial fue la “moneda de cambio” para pagarle el favor a Fariña de hablar en contra de la actual vicepresidenta.

En abril de 2019 el ex juez federal de La Plata se presentó como querellante ante el juzgado de Alejo Ramos Padilla y denunció por extorsión a Germán Garavano, y al ex juez y consejero de la Magistratura Luis María Cabral, en el marco de la causa por la red de espionaje ilegal.

Germán Garavano.jpg Agencia Noticias Argentinas

Rozanski relata cómo, a mediados de 2016, el ministro de Justicia y el ex juez lo extorsionaron con un jury de enjuiciamiento para forzar su renuncia, a la par que se orquestó una dura campaña mediática contra su figura, y advierte que el objetivo era demostrarle al valijero Fariña -a quien Rozanski investigaba- que “el gobierno tenía los medios para cumplir con lo que prometía.”

Luego de presentar la denuncia, Rozanski explicó a AM 750 que el detonante de la extorsión fue la liberación de Leonardo Fariña. “Yo no quería liberarlo y con el macrismo el problema era que estábamos avanzando en las complicidades civiles en los juicios de lesa humanidad”, dijo, y agregó que Garavano es un “delincuente” porque “él me presionó personalmente“.

La maniobra detalla por el ex camaristas habría ocurrido cuando Rozanski se tomó una licencia. En ese momento se procedió con la maniobra a la que se venía resistiendo. “El juez Jorge Michelli le otorgó la libertad a Fariña. El magistrado es yerno de Hugo Alconada Mon y la secretaria era la cuñada del periodista, a ella le habían prometido mi cargo”, sostuvo ante los micrófonos de esa radio.

Rozanki traza la conexión entre el pedido de renuncia y Fariña a partir de la presentación de la abogada del empresario liberado Giselle Robles ante Ramos Padilla, en la que figura que Garavano le dijo “‘que se quede tranquilo’ que Rozanski iba a ser sometido a juicio político e iba a ser destituido, que ya está afuera”. El jury fue impulsado por Juan Baustista Mahiques, cuando era miembro del Consejo de la Magistratura en representación del Gobierno de Macri.

Juan Bautista Mahíques 1200 “El funcionario pretendía que se firmara la resolución", recordó la jueza sobre la visita de Mahiques. Wikipedia

En la documentación presentada por la abogada de Fariña Robles figuran una serie de mails en las que se investiga el armado de las declaraciones de Fariña en contra de la ex presidenta y cuyas fechas coinciden con un entramado judicial del que Rozanski fue testigo como presidente del TOF 1 de La Plata.

El exjuez también sostuvo públicamente que el macrismo “operó durante los cuatro años de gestión con un mecanismo donde ya tenían en el Consejo de la Magistratura la cantidad de votos suficientes para llevar a juicio político a quien quisieran” y alertó que “hubo un manejo administrativo del Consejo de la Magistratura absolutamente ilegal”.

“Este manejo estaba encabezado por Juan Bautista Mahiques, quien era el representante de Macri en el Consejo de la Magistratura, pero también en conjunto con las autoridades del Consejo en aquel entonces”, agregó el ex magistrado.

"Los aprietes no son al azar, hay un estudio previo. En este caso hablamos de una persona que es un delincuente. Juan Bautista Mahíques, llevó toda una fantochada mafiosa", lanzó el exjuez de La Plata, Carlos Rozanski.

Leonardo Fariña. Leonardo Fariña.

En diálogo con Radio La Plata (FM90.9) Rozanski aseguró que "los aprietes no son al azar, hay un estudio previo”, y remarcó que “en este caso hablamos de una persona que es un delincuente”, dijo en referencia directa a Mahíques. “Llevó toda una fantochada mafiosa", consideró, al recordar las denuncia que hizo la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, en el marco de la causa memorándum de Irán. "Mahiques no es una persona limpia, ni transparente", concluyó.