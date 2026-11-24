En la Casa Rosada afirman que hay una sobrerreacción de los mercados. Ratifican la política cambiaria. Esperan recuperación económica con baja inflación.

En el Gobierno sostienen que la suba del riesgo país es una sobrerreacción transitoria de los mercados.

“El presidente Javier Milei está convencido de que el rumbo de su política es el correcto. En este sentido, no considera que la suba del riesgo país sea un problema . Estima que hubo un overshooting (sobrerreacción) de los mercados y que la situación se va a normalizar” . Así lo señaló una alta fuente de la Casa Rosada a Ámbito mientras el indicador elaborado por el J.P. Morgan trepaba más de 7% superando los 1.100 puntos y el dólar CCL se disparó nuevamente este martes y rozó los $1.800.

Las fuentes consultadas por este medio descartan de plano que se vaya a alterar la política cambiaria , a pesar de la suba del real. La moneda del principal socio comercial del país subió desde el triunfo de Lula da Silva en las presidenciales más de 15% y se acerca a una relación de 6 reales por dólar.

Frente al problema que supone la pérdida de competitividad, las autoridades señalan que la solución no pasa por devaluar el peso sino por seguir reduciendo el llamado “costo argentino”.

En los pasillos oficiales se comenta que la aspiración oficial es ampliar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones a la mayor cantidad de sectores posibles . Eso sí, aclaran , sin descuidar el equilibrio fiscal . Y se quejan de que las provincias no acompañan “porque no bajaron ningún impuesto”.

Con todo, en la City se especula con que la conducción oficial podría permitir cierto deslizamiento -controlado- del tipo de cambio oficial (en lo que va del año la inflación supera en unos 20 puntos a la suba del dólar).

Actividad

A pesar de que la economía cayó dos trimestres consecutivos –entrando en una “recesión técnica”– en el ministerio de Economía afirman que esta desaceleración “es transitoria y se concentró por hechos puntuales en julio”. Ahora, se apoyan en últimos datos para señalar que la actividad se está reanimando.

Citan, en este sentido, el último informe de la consultora Scentia que muestra en octubre pasado una suba del consumo masivo de 0,9% interanual y 6,2% mensual.

Desde la misma perspectiva, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella correspondiente a noviembre de 2026 dio 2,04 puntos (en una escala de 0 a 5), lo que representa un aumento del 4,1% respecto de octubre.

Un factor que el Palacio de Hacienda considera clave es la recuperación del salario real. Estimaciones privadas dan cuenta de una caída del orden de 5% en los sueldos registrados entre septiembre del año pasado y mediados del presente, pero desde entonces se observa una parcial recuperación de algo más de 2 puntos en el poder adquisitivo.

El Gobierno confía en que continuará siendo exitoso su programa de estabilización “que va a seguir haciendo que la inflación siga bajando; quizás no todos los meses, pero sí en un sendero claramente a la baja", sostuvo este martes Adrián Ravier.

El vocero presidencial ratificó la continuidad de la política oficial. En conferencia de prensa afirmó que el Gobierno "está haciendo las cosas bien: ordena lo fiscal, ordena la hoja de balance del Banco Central, suma reservas en el activo de la hoja de balance, elimina o reduce fuertemente los pasivos remunerados, ordena el mercado de cambio, genera un dinamismo exportador que no tuvimos nunca, prácticamente estamos superando los u$s100 mil millones de exportaciones por año, algo que no existió en la historia argentina”.

Ravier también descartó “la especulación mediática de la salida del ministro (Luis) Caputo. No es la primera vez que lo hacemos, lo volvemos a hacer. El ministro Caputo es uno de los ministros más importantes de este Gobierno, su tarea ordenando la Argentina quebrada, destrozada que nos dejaron en 2023 realmente habla de lo importante que es para este Gobierno”.

Analistas privados coinciden en que la hipotética salida de Caputo del Palacio de Hacienda provocaría “un cimbronazo” en los mercados, en momentos en que el país sufre el impacto de las turbulencias en la plaza financiera internacional. “Nunca se pensó esta posibilidad”, enfatizan en la Casa Rosada.