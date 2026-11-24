Javier Milei viaja a Paraguay para reunirse con el nuevo presidente en medio de la crisis política + Agregar ámbito en









El mandatario mantendrá su primer encuentro oficial con Pedro Alliana tras la destitución de Santiago Peña. La agenda presidencial también incluye una visita a Corrientes y la cumbre del Mercosur en Montevideo.

Javier Milei viaja a Paraguay para reunirse con el nuevo presidente en medio de la crisis política.

Javier Milei se prepara para viajar a Paraguay este miércoles donde mantendrá su primer encuentro oficial con Pedro Alliana, quien asumió la presidencia tras la destitución de Santiago Peña en medio del caos financiero por el Ueno Bank.

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El encuentro se producirá casi dos semanas después de la conversación telefónica ente ambos mandatarios en la que acordaron reunirse "próximamente". "Hoy mantuve una excelente y cálida conversación con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia de la República del Paraguay. Le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa", había manifestado el líder libertario tras ese diálogo.

"Reafirmamos nuestro compromiso de seguir profundizando la agenda bilateral, fortaleciendo la cooperación política, económica y comercial, y trabajando juntos para generar nuevas oportunidades de crecimiento, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos. Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa", agregó el 13 de noviembre Milei.

Hoy mantuve una excelente y cálida conversación con Pedro Alliana (@AllianaPedro), quien asumió la Presidencia de la República del Paraguay. Le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta… — Javier Milei (@JMilei) November 13, 2026 Sin embargo, hasta el momento el jefe de Estado sigue sin hablar de la crisis financiera que atraviesa el país vecino que derivó en la renuncia de Peña y su posterior detención. Su salida del poder modifica el escenario político para Milei dentro del bloque regional, en momentos en que la Argentina se prepara para asumir la presidencia pro tempore del Mercosur durante 2027.

La delegación que viajará con el Presidente este miércoles por la noche será pequeña y estará conformada por el canciller Quirno y el embajador argentino de Asunción, Guillermo Nielsen.

El mandatario mantendrá su primer encuentro oficial con Pedro Alliana tras la destitución de Santiago Peña. La agenda presidencial también incluye una visita a Corrientes y la cumbre del Mercosur en Montevideo. Presidencia de la Nación Los próximos viajes de Javier Milei: Corrientes y la cumbre del Mercosur El viaje a Paraguay se suma a una agenda de traslados que tendrá al Presidente fuera de Buenos Aires durante los próximos días. Este jueves 26 de noviembre, Milei tiene previsto viajar a Corrientes para participar del 13° Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad, un encuentro organizado por la institución liberal con la que mantiene un vínculo desde hace más de una década. Será la cuarta visita del mandatario a la provincia desde que asumió la Presidencia. La actividad estará centrada en los desafíos de la transformación económica y se producirá en medio del acercamiento político entre el Gobierno nacional y el gobernador radical Juan Pablo Valdés. Además, el mandatario ya confirmó su participación en la 69° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, prevista para el 4 de diciembre en Montevideo, Uruguay. La reunión tendrá lugar en un escenario regional atravesado por las diferencias de Milei con el funcionamiento del bloque y la tensión diplomática con Luiz Inácio Lula da Silva.