Causa Andis: postergaron la indagatoria de los Kovalivker

La citación de los hermanos Kovalivker en causa ANDIS se pospuso al 4 de noviembre.

Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la droguería Suizo Argentina, estaban citados para mañana a indagatoria en Comodoro Py, en la causa en la que se investigan presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La indagatoria fue postergada para el 4 de noviembre, según confirmaron fuentes judiciales. La Justicia señala a los Kovalivker como parte de la conducción empresarial que habría coordinado con funcionarios de la ANDIS un esquema de compulsas de precios direccionadas, acuerdos entre droguerías y sobreprecios en medicamentos de alto costo.

La convocatoria a indagatoria se apoya en un extenso dictamen presentado por los fiscales Franco Picardi, titular de la Fiscalía Federal N.º 5, y Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). El documento describe cómo la droguería habría adquirido un papel determinante en las compras de medicamentos e insumos de alto costo destinados a beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud.

Los representantes del Ministerio Público sostienen que los hermanos Kovalivker no habrían sido simples empresarios que vendían medicamentos al Estado, sino que, desde la conducción de la compañía, habrían participado en maniobras coordinadas con funcionarios de la ANDIS y otros actores privados para controlar las adjudicaciones, fijar precios y asegurar ganancias millonarias.

En el dictamen, los fiscales describen el lugar que habría ocupado la empresa: “Existió una cooptación por parte de la Suizo Argentina S.A. sobre la ANDIS”. Según la acusación, la firma recibía información anticipada sobre las compras, intervenía en la definición de precios y tenía influencia sobre las decisiones del organismo, incluso respecto de qué proveedores debían cobrar.

Suizo Argentina negó las imputaciones y calificó de “falaz” la investigación en su contra La empresa Suizo Argentina rechazó las imputaciones en su contra y negó la existencia de sobreprecios en el marco de la investigación judicial vinculada a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En un comunicado, calificó de “falaz” la construcción de la acusación y cuestionó tanto las pruebas incorporadas al expediente como el pedido de indagatoria presentado por el fiscal ante el juez. Según señalaron fuentes de la compañía, los elementos reunidos en la causa consisten en mensajes y audios que, afirmaron, fueron utilizados fuera de contexto y que involucran a personas que en algunos casos no pertenecen a la firma ni tuvieron vínculos comerciales o personales con ella. En ese sentido, cuestionaron el contenido de la presentación de la fiscalía y sostuvieron que incluye opiniones personales que, a su entender, no contribuyen a esclarecer los hechos. Además, la empresa defendió su trayectoria de 100 años en el país y remarcó que ANDIS representaba apenas uno de sus más de 10.000 clientes. De acuerdo con el comunicado, el 95% de su facturación proviene del sector privado, por lo que rechazó las interpretaciones que, según consideró, buscan instalar una imagen distorsionada de su actividad. Por último, Suizo Argentina planteó interrogantes sobre quiénes podrían beneficiarse de una eventual salida de la compañía del mercado público y reafirmó su postura frente a la causa. “El tiempo nos dará la razón, la inocencia es total”, concluyó la firma.

Temas ANDIS

Justicia