Causa contra Alberto Fernández: fijan fecha para que declaren los primeros testigos

El Fiscal Ramiro González convocó a Alicia Barrios , quién será la primera en prestar testimonio el próximo jueves 22 de agosto a las 10:30 . Además, González también libró un exhorto internacional ante la Fiscalía Penal de la ciudad de Madrid para que autoricen a Miriam Yañez Verdugo , madre de la ex primera dama, a declarar en el consulado argentino en Madrid.

En su relato, Yañez describió a Barrios como " una excelente mujer, que sabía lo que yo estaba viviendo ". Por su parte, la periodista señaló que la ex primera dama sufría un " ninguneo total " por parte del expresidente y que " se notaba a simple vista " que la relación entre ambos no funcionaba bien.

Para el mismo jueves 22 de agosto, a las 12 del mediodía, el fiscal citó a María Cantero. La mujer fue convocada a dar testimonial como testigo por el rol que ocupó como secretaria de Alberto Fernández durante su presidencia.

Por último, el exintendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, fue convocado para el 26 de agosto a las 10. De esta manera, resta saber cuando serán citados Sofia Pacchi, amiga de Yañez, y el extitular de la Unidad Médica Presidencial y doctor del Hospital Otamendi, Federico Walter Saavedra.

Ordenaron que se analicen las llamadas entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez

En paralelo con las citaciones, el juez Julián Ercolini, responsable de llevar adelante la causa por denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández, ordenó que se analicen las llamadas telefónicas entre el expresidente y la ex primera dama. El pedido fue realizado el pasado viernes por la tarde.

JULIAN ERCOLINI.jpg La abogada de Alberto Fernández solicitó a Ercolini que se declare incompetente para la causa. Télam

De esta manera, se elevó la solicitud a la empresa de telefonía que contrató Fernández. El análisis que realizará la Justicia se centrará en las llamadas entrantes y salientes registradas desde el 2016. En este sentido, también se buscará determinar si se violó alguna restricción impuesta luego de lo que fue la denuncia de la periodista y ex primera dama.

Por otro lado, el juez Ercolini también investigará a la ex ministra de Mujeres, Ayelén Mazzina, quien podría ser imputada por incumplimiento de sus deberes luego de ser señalada por Fabiola como la funcionaria pública que no quiso ayudarla luego de que recurriera a ella tras sufrir las agresiones del exmandatario. Por último, también fue confirmado que, por el momento, no se realizarán inspecciones oculares en la Quinta de Olivos, lugar en el que Yañez aduce haber sufrido mucho de esos golpes.