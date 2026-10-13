Charlas de quincho: Adorni en "modo venganza", incomodidad por Malvinas, Toto mandó certificado y el PJ arde en PBA

Adorni reaparece y prepara su revancha. El embajador británico abandona una cena ante el discurso de Quirno. Un economista de Wall Street agita versiones en el Gabinete. Kicillof y Máximo cuentan votos. Manzur reúne a Zamora entre sfijas. Passalacqua toma distancia de Rovira. Pinchos, arte y política en Apolo. España y EEUU preparan un duelo futbolístico. Un libro reaviva la interna del PRO cordobés. Un intendente bajo investigación y una financiera que sacude a Azul.

Los tiempos han cambiado, claro que sí. Lejos quedaron aquellos años en los que un escándalo perduraba en la memoria colectiva durante largos periodos. Lo efímero, al amparo del vértigo, la sobreinformación y la lógica de los reels, es norma de época. Y hechos que antaño podrían poner en jaque a un Gobierno, ahora se van diluyendo con el correr de los días, hasta pasar casi al olvido. Casi.

A esas bondades posmodernas se aferra Manuel Adorni , que de a poco va retomando su vida social. Ya no se muestra afligido, ni al borde de un ataque de nervios como en el final de su gestión, cuando las tensiones lo llevaron a tirar por la borda años de un costoso tratamiento capilar. El exvocero y exjefe de Gabinete ya se deja ver en cumpleaños y hay quienes dicen que los próximos días participará del Family Day del Canadian School de Caballito , mismo establecimiento donde meses atrás, en el pico del escándalo, recibió escraches.

En uno de esos convites, Adorni reapareció como Charles Bronson en El Vengador Anónimo . No es que se haya dejado un bigote como el actor estadounidense, ni portado una Colt niquelada 32, ni la Wildey Magnum de las siguientes entregas de la saga. Se trata de otras razones, que él mismo expresó: "Estoy en modo venganza" , dijo en un cumpleaños familiar, para sorpresas de los demás invitados, que quedaron congelados, con los sandwich de miga en la mano.

El hombre de confianza de Karina, quien lo sigue añorando, dijo que está dispuesto a ir por aquellos que lo empujaron fuera de la función pública, meses en los que logró engrosar su patrimonio en niveles formidables. El ajuste de cuentas incluye a periodistas y también a los responsables del fuego amigo . Cree Adorni que fue víctima de una operación sin precedentes. Cavila respecto a los hechos, y deduce que cuando las peripecias de Nueva York empezaban a enfriarse, apareció un video que fue como un gancho al mentón: aquel del aeropuerto de San Fernando y el vuelo privado a Punta del Este. "Me vendieron", dice. Y no solo apunta a dirigentes libertarios, sino que también proyecta en su mente la mano de Mauricio Macri, con los resortes que aún mantiene en diversos ámbitos.

No obstante, mientras termina de diagramar la venganza, Adorni espera que se terminen los días otoñales, para poder inaugurar, de una vez por todas, la cascada en la piscina de Indio Cua.

Malvinas incomodó la cena del CARI

La cena por el 48° aniversario del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), que reunió a cerca de 400 invitados entre funcionarios, empresarios, dirigentes y diplomáticos en La Rural, tuvo un momento incómodo. El canciller Pablo Quirno aprovechó su discurso para cuestionar la posición del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, con el embajador británico en la Argentina, David Cairns, sentado en una de las mesas principales.

Pablo Quirno durante la cena de CARI. CARI

Quirno apuntó contra la negativa británica a negociar la soberanía del archipiélago y cuestionó las medidas unilaterales vinculadas con la explotación de recursos naturales en las aguas en disputa. También defendió las acciones impulsadas por el Gobierno argentino contra las empresas que participan del proyecto petrolero Sea Lion. Cairns escuchó el discurso, tomó algunas notas y, mientras el canciller seguía hablando, terminó por levantarse y retirarse del salón. Un diplomático que compartía la mesa lo acompañó hasta la salida.

La escena quedó entre las postales de una velada que convocó a buena parte del mundo diplomático y empresarial. El presidente del CARI, Francisco de Santibañes, encabezó el encuentro, que también contó con la presencia de representantes de distintos países y figuras del ámbito político. Se dejaron ver Jorge Brito, Martín Rappallini, Federico Pinedo, Jorge Argüello, Martín Redrado y Rosendo Fraga, además de una nutrida representación diplomática que incluyó a los embajadores de Estados Unidos, Peter Lamelas; de Israel, Ahuva Spieler Reshef; y de Japón, Yoshitaka Hoshino.

Gabinete: un invitado y un ministro ausente

La última reunión de Gabinete tuvo un invitado que terminó robándose más atención que varios de los ministros sentados alrededor de la mesa. Javier Milei convocó al economista Alberto Ades, radicado en Nueva York, para que expusiera sobre los cambios en la economía global y las oportunidades para la Argentina. El detalle que alimentó las especulaciones fue la ausencia de Luis Caputo. El ministro de Economía no participó del encuentro y, aunque desde el entorno oficial señalaron que no se sentía bien, su faltazo coincidió con la llegada de un economista que viene planteando reparos sobre algunos aspectos del programa económico. Para colmo, ese mismo día, por la noche, "Toto" participó del streaming oficialista Carajo, y no se lo vio enfermo, sino todo lo contrario.

Javier Milei junto a Alberto Ades.

Ades, que conoce a Milei desde la campaña de 2023, quedó en el centro de las versiones sobre una eventual disputa por el sillón de Economía. En sus apariciones públicas cuestionó el esquema monetario y señaló que un tipo de cambio real más alto podría darle aire a sectores que compiten con las importaciones. Según pudo saber este medio, sus comentarios generaron malestar en el Palacio de Hacienda.

Con las versiones de recambio en circulación, Ades salió a bajar el tono y negó que estuviera buscando reemplazar a Caputo. También explicó que su presentación ante los ministros se había concentrado en las tendencias internacionales y no en un plan alternativo para la economía.

Ades es uno de los argentinos que mejor conoce cómo se mira a Javier Milei desde Wall Street. Radicado en Nueva York desde hace más de 30 años, es doctor en Economía por Harvard y pasó por puestos de responsabilidad en Merrill Lynch, Citigroup y Goldman Sachs, antes de incorporarse a Vector Alpha, un fondo de inversión. El Presidente lo conoce desde la campaña de 2023 y suele consultarlo sobre los mercados internacionales. Aunque respalda el compromiso oficial con el equilibrio fiscal, Ades también tiene sus reparos. Considera que el dólar está atrasado y que el Gobierno debería encontrar la forma de sostener un tipo de cambio real más alto, además de advertir sobre los vencimientos de deuda que se enfrentarán en 2027.

El Congreso del PJ que nadie tiene cerrado

El peronismo bonaerense ya tiene fecha tentativa para su próximo round: el Congreso del partido, que se convocaría para noviembre. Sobre el papel, todo estaba atado. El acuerdo que en su momento selló una tregua dejó a Axel Kicillof al frente del Consejo del PJ, a Máximo Kirchner en la presidencia del Congreso y a Leonardo Nardini en la Junta Electoral. Pero en el peronismo los papeles aguantan poco. Cerca del gobernador juran que el pacto “sigue vigente”, aunque en el MDF ya se pusieron a pensar nombres propios para la Junta Electoral y la Junta Directiva del Congreso, un cuerpo de 22 sillas que nadie quiere regalar. Del otro lado no se lo tomaron con calma: en La Cámpora se quejaron de las demoras en las definiciones, que atribuyeron al axelismo.

El detalle que inquieta a más de uno es aritmético. La Carta Orgánica establece que el presidente del Congreso se elige por mayoría simple de los congresales presentes, y en el MDF se ufanan de tener la mayoría. Con casi 700 congresales sentados en el último encuentro, algunos en el entorno del gobernador ya dejan correr la duda de si el hijo de la expresidenta tiene los votos asegurados.

Axel Kicillf, con Magario y Ferraresi, soldados del MDF.

Y para que el Congreso no sea un trámite, el kicillofismo le sumó otro ingrediente: la reelección indefinida de los intendentes, que hoy frena la ley 14.836. Dentro del MDF admiten que en los tribunales la puerta está cerrada y que solo queda la Legislatura. El problema es que, para llegar ahí, primero hay que ordenar la casa, y ni La Cámpora ni el Frente Renovador se mostraron entusiasmados. En el kicillofismo advierten que, si la re-re no se resuelve antes de noviembre, el tema desembarcará en el Congreso partidario y los acuerdos previos podrían volar por el aire. Mientras tanto, de reojo miran una propuesta radical para que cada municipio fije sus propios límites a través de cartas orgánicas. Una salida elegante, aunque difícil de concretar.

Otro tema pendiente es dónde se hará el Congreso, algo que parece un detalle pero que en el peronismo nunca lo es. Ya el año pasado, en una reunión del Consejo en San Vicente, cuando todavía la presidía Máximo, hubo un cruce fuerte entre el diputado y el ministro Gabriel Katopodis justamente por la sede del Congreso. Katopodis y Andrés Larroque empujaban para que se hiciera en La Matanza, territorio de Fernando Espinoza, que por entonces presidía el cuerpo. Una pelea de gestos que, todo indica, podría volver a repetirse.

Y hablando de La Matanza, ahí mismo el MDF celebrará el 17 de octubre su propio Día de la Lealtad. Nada de multitudes: la idea es un acto acotado, pero con liturgia propia, apoyado en la estructura de Espinoza, que viene de ser reelecto al frente de la Federación Argentina de Municipios. Recién después de ese acto el Consejo que preside Kicillof convocaría formalmente al Congreso. El calendario, al final, los va a obligar a sentarse a hablar. Lo que nadie se anima a pronosticar es en qué tono.

Reuniones reservadas: de Santiago a Tucumán y Misiones

El exgobernador y senador Juan Manzur sostiene un agitado raid de reuniones por arriba y por abajo, en su intento por instalarse en Tucumán como un potencial candidato a gobernador. Quizás, también, para que desde la Casa de Gobierno tucumana alguien lo llame o lo invite a participar de la mesa de discusión sobre las candidaturas para las elecciones provinciales previstas para el 9 de mayo de 2027.

No pareciera, pues la fórmula oficial que integran Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo está firme y es acompañada por un PJ que verticalizó tras el binomio. Por abajo, Manzur recorre barrios, municipios y cuelga las fotos de esos encuentros en sus redes. De igual modo, por arriba se reunió en las últimas semanas con la expresidenta Cristina Kirchner y el excandidato a presidente Sergio Massa, pero no hubo foto para la reunión que concretó hace unos días en su casa en Yerba Buena. Un cónclave silencioso con el senador nacional Gerardo Zamora, quien aparece en charlas reservadas como un posible postulante presidencial del PJ, para salir desde las provincias de la interna justicialista. También participaron Emilio Neder, también senador nacional y presidente del PJ santiagueño, y el consultor Sergio Berensztein. Entre sfijas y otros platos árabes, la charla extendida giró en torno del desgaste de la figura de Javier Milei y el escenario tucumano.

El camino de la rosca santiagueña conectó también la semana pasada con Misiones. Sucede que el gobernador Elías Suárez le entregó el Premio Quorum 2026 al Mejor Proyecto Judicial impulsado por las Provincias a su par Hugo Passalacqua por el trabajo que desarrollan los Centros Modelos de Asistencia y Seguimiento (CEMOAS) en tierra colorada.

La ceremonia se desarrolló en la Facultad de Derecho de la UBA y contó con una platea variopinta. Estuvieron, entre otros, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques; el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti; el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Alejado cada vez más de Carlos Rovira, Passalacqua alimentó en la última semana las especulaciones sobre su acercamiento al peronismo con algunos movimientos que no pasaron desapercibidos en la provincia.

De vuelta en su pago chico, el mandamás litoraleño reunió a más de 70 intendentes, en una muestra de músculo político autónomo, en medio de la pulseada con Rovira. El rally continuó con un encuentro de sindicatos en el Club Luz y Fuerza. Entre liturgia peronista, los gremios conmemoraron el nacimiento del fallecido general y el jefe provincial ensayó un discurso acorde a la cita.

"Hay que volver a reeducarnos en que la justicia social no es una narración: hace que seamos comunidad; común-unidad. Si no hay justicia social, no hay comunidad. Si no hacemos el esfuerzo de fortalecer el tejido social de la gente que trabaja, nos vamos a disolver como sociedad", dijo, en su faceta opositora.

¿Llegará la bajada a los representantes misioneros del Congreso o prevalecerá el siga-siga?

Pinchos, arte y política en los diez años de Apolo

El Palacio San Miguel fue escenario el jueves pasado de un cóctel que reunió a unas 300 personas para celebrar los diez años de la Fundación Apolo, la organización fundada por Yamil Santoro que combina activismo judicial, formación política y propuestas de políticas públicas. Hubo dirigentes, funcionarios, fiscales, empresarios, artistas y representantes de la sociedad porteña. También una oferta gastronómica que incluyó pinchos de carne, pata de cerdo, empanadas, sándwiches variados y tragos de autor. La celebración tuvo además un costado solidario: una subasta de obras donadas por distintos artistas y una rifa para recaudar fondos.

Tragos de autor en el evento de Apolo.

Entre las mesas se vio una nutrida representación del Gobierno de la Ciudad. Santoro, actual titular del Parque de la Innovación, se incorporó este año a las filas del PRO. Estuvieron el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario de Medios, Gustavo Gago. También los diputados nacionales Martín Matzkin y Martín Ardohain, además de los legisladores porteños Silvia Lospennato, Patricia Glize, Sebastián Nagata, Aldana Crucitta y Francisco Loupias. La Justicia tuvo entre sus representantes al fiscal Diego Luciani, mientras que el mundo de los medios y la sociedad porteña aportó nombres como Belén Ludueña, Esmeralda Mitre y Luis Ovsejevich, fundador de la Fundación Konex.

El arte también tuvo su lugar. Entre los invitados estuvieron Gabriel Machado, Magdalena Freixas, Lu Garabello, Natasha Houdini y Renata Renatti, entre otros artistas. Parte de sus trabajos integró la subasta organizada para financiar las actividades de Apolo. Mientras circulaban las bandejas, los invitados pudieron ver un video con un repaso de las principales intervenciones judiciales de la entidad, entre ellas las vinculadas con OlivosGate, el Vacunatorio VIP, el caso Insaurralde-Cirio y el sistema de seguros.

Subasta de arte: entrega de una obra de Gabriel Machado

Los discursos quedaron a cargo de María Videla, directora ejecutiva, y del propio Santoro. La primera repasó el trabajo judicial, las propuestas de políticas públicas y los programas de formación. El fundador planteó que el próximo desafío es convertir los resultados obtenidos en mejoras institucionales que sobrevivan a los cambios de gobierno. Entre brindis, obras de arte y conversaciones políticas, Apolo celebró su primera década con una concurrencia que también dejó a la vista los vínculos que Santoro viene construyendo en la política porteña.

De las exquisiteces sauditas al clásico España-Estados Unidos

La diplomacia también compite en el terreno gastronómico. Después de la demostración de poder de convocatoria y buen gusto que había ofrecido la Embajada de Arabia Saudita, con una variedad de exquisiteces que los comensales apenas interrumpieron para registrar la rauda visita del expresidente Mauricio Macri, llegó el turno de España. Y el embajador Joaquín de Arístegui Laborde eligió otra estrategia: desplegar las especialidades de su país para agasajar a unos 1.500 invitados en la residencia diplomática, en el marco de los festejos por la Fiesta Nacional española.

La celebración tuvo lugar el viernes, bajo una gran carpa instalada en los jardines de la residencia, en una noche en la que la lluvia no consiguió arruinar la convocatoria. Asturias fue la comunidad protagonista de la fiesta, que reunió a diplomáticos, empresarios, dirigentes políticos y representantes de la colectividad española. Entre los asistentes estuvo la vicepresidenta Victoria Villarruel. El anfitrión se mostró particularmente activo, recorriendo las mesas, saludando a los invitados y accediendo a los pedidos de fotografías. Una de las atracciones fue una pelota utilizada en el Mundial, que sirvió de fondo para más de una postal.

Pero hubo un invitado que prefirió saltearse elegantemente el ritual fotográfico. El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, volvió a desafiar a su colega español a disputar un partido de fútbol, con una condición: que ambos embajadores entren a la cancha. La propuesta fue acompañada por un pedido al Club Diplomático para que se encargue de organizar la cumbre deportiva. La idea es que la amistad entre las representaciones tenga también su capítulo futbolístico.

Así, entre especialidades españolas, fotografías y conversaciones diplomáticas, quedó planteado un nuevo desafío internacional. España y Estados Unidos podrían trasladar sus relaciones bilaterales a una cancha argentina. Por ahora no hay fecha ni equipos confirmados. Pero Lamelas ya dejó en claro que no piensa conformarse con mirar desde la tribuna.

Algoritmos, jueces y una vieja pelea con Macri

Una nutrida convocatoria política, judicial y periodística tuvo el jueves pasado la presentación del libro “¿Quién está pensando por vos?”, del legislador cordobés y exdiputado nacional Oscar Agost Carreño, en el Colegio de Abogados de Córdoba. La obra, publicada por Edhasa y prologada por Hugo Alconada Mon, aborda la influencia de los algoritmos y la inteligencia artificial sobre la información, la política y las decisiones de los ciudadanos. Pero, más allá del debate tecnológico, el encuentro también sirvió para medir el poder de convocatoria de un dirigente que mantiene una vieja disputa con Mauricio Macri por el control del PRO cordobés.

La pelea tiene antecedentes. Macri intervino el partido en Córdoba, en medio de las diferencias con Agost Carreño, quien recurrió a la Justicia y consiguió recuperar el control del sello partidario. El enfrentamiento no impidió que el exdiputado reuniera en la presentación a representantes de distintos espacios, incluidos los diputados nacionales libertarios Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca. También estuvieron los legisladores provinciales Ariela Szpanin, Alejandra Ferrero, Walter Gispert, Walter Nostrala y Patricia Botta, además de intendentes como Pablo Cornet, Ezequiel Lemos y Daniel Spadoni. Otro de los presentes fue Oscar Tamis, presidente del PRO provincial y exintendente de Oliva.

Agost Carreño y una nutrida convocatoria para la presentación de su libro en Córdoba.

La Justicia aportó su propia delegación. Entre los asistentes se contaron el fiscal federal Maximiliano Hairabedián, el camarista federal Facundo Cortés Olmedo, el juez electoral Guillermo Arias y representantes de la Fiscalía General, como Héctor David y Justo Casado. Tampoco faltaron dirigentes de entidades empresariales y agropecuarias, integrantes de la Fundación Barbechando, CARTEZ y autoridades del Colegio de Abogados.

Agost Carreño aprovechó la ocasión para presentar las conclusiones de su experiencia como representante argentino del programa Eisenhower Fellowships, que lo llevó a recorrer universidades y centros de investigación de Estados Unidos para estudiar inteligencia artificial, algoritmos y democracia. El libro plantea, entre otras cuestiones, cómo recuperar la autonomía de los ciudadanos frente a las nuevas herramientas de manipulación digital.

La sinceridad tiene costo

En Saavedra, el municipio de la Sexta sección con cabecera en Pigüé, la honestidad está saliendo cara. El intendente Matías Nebot, un vecinalista de 37 años que llegó en 2023 con Todos por Saavedra, de buena sintonía con el massismo, eligió hacer pública su historia en una charla sobre consumos problemáticos que organizó el propio municipio. La consigna del encuentro invitaba a hablar para romper el silencio. Nebot se lo tomó al pie de la letra: contó meses atrás que llevaba 308 días sin consumir y, una semana después, confirmó en una entrevista que se está recuperando de una adicción a la cocaína. También relató que durante el tratamiento murió su padre, que había sido clave para que lo empezara.

El gesto le valió aplausos fuera del distrito, pero adentro la lectura fue otra. En pocos días se armó una alianza que en cualquier otro lugar del país parecería ciencia ficción: La Libertad Avanza, el PJ, la UCR, Distrito Futuro y Unión y Libertad, todos juntos, impulsaron una comisión investigadora que el Concejo conformó el 5 de agosto. El argumento oficial es la “incertidumbre institucional” sobre su aptitud, ya que el consumo abarcó parte del mandato. El extraoficial lo blanqueó una fuente opositora: el proceso “puede tender tranquilamente a la destitución”. El detalle irónico es que, cuando Nebot pidió licencia de 30 días para empezar a recuperarse, esos mismos bloques se la aprobaron, y él se los agradeció a todos.

El martes pasado el intendente se sentó frente a la comisión con sus abogados, Leonardo Gómez Talamoni y Bárbara Sager. Ella se quejó de que los concejales “apuntan a cuestiones personales” y recordó que no se trata de una causa penal. Desde el municipio repiten que el jefe comunal está “a disposición del Concejo y de la comisión siempre”. Para suspenderlo, la oposición necesita 10 de los 14 votos del cuerpo, así que la cuenta no es tan sencilla como el entusiasmo inicial. Por ahora, Nebot sigue al frente del municipio.

Prosecretario con “financiera” propia y renuncia exprés en Azul

En Azul la semana política terminó con un sacudón que nadie tenía en la agenda. Rodrigo David Santamaría Martini, presidente del GEN local y prosecretario legislativo del Concejo Deliberante, presentó su renuncia apenas quedó en el centro de una denuncia penal por presuntas estafas. Según la acusación, el dirigente habría montado una especie de “financiera” particular en dólares, que funcionaba boca en boca: los ahorristas entregaban billetes verdes y a cambio recibían intereses mensuales. Un negocio que, al menos durante unos diez meses, parecía marchar sobre ruedas.

El problema llegó el 20 de septiembre, cuando tocaba el siguiente pago. Primero vinieron las demoras en las respuestas y después, directamente, el silencio: ni mensajes ni llamadas. Uno de los damnificados, que según su relato había arrancado en enero con 5.000 dólares y llegó a poner 31.000, cobró puntualmente los primeros meses, hasta que el grifo se cerró. Cansado de esperar, se acercó a un domicilio vinculado al funcionario, donde, según declaró, le dijeron que Santamaría Martini había comentado que tenía que irse de la ciudad porque debía mucha plata.

La causa quedó en manos del fiscal David Carballo, de la UFI N° 2 de Azul. Por ahora, son al menos cuatro los denunciantes y el monto en juego rondaría los 86.000 dólares, aunque en el distrito nadie descarta que aparezcan nuevas presentaciones. Hasta el momento no hay medidas cautelares contra el dirigente, y será la Justicia la que determine si hubo delito. Mientras tanto, en ese distrito de la Séptima sección el tema de conversación es quién más había confiado sus dólares a la “financiera” del prosecretario.