Charlas de quincho: café sin medialunas, religiones y la nueva normalidad

Con tanto trajín, que incluyó faltante de gas en todo el país (hecho que se comentó en los corrillos del evento Argentina Energy Week Summit & Exhibition ), se fue diluyendo la traumática salida de Nicolás Posse de la jefatura de Gabinete. Su reemplazante Guillermo Francos debutó con un café de equipo en un bar que se actuó como casual, a lo que siguió una victoria no menor en el Senado, con la firma del dictamen de la Ley Bases. Más política para un Gobierno que intentó con la receta de la antipolítica, pero fracasó en un semestre. Por lo pronto, en la Casa Rosada desenrollan la alfombra roja para el retorno de Federico Sturzenegger.

Entre tanto, el dólar paralelo tuvo una leve baja, pero no logró volver a rondar los $1.000 y en la City la pregunta es hasta cuándo aguanta el crawling peg del 2% , que viene con rezago frente a los movimientos del mercado. Días claves, con buenas expectativas en el Gobierno respecto a la inflación y el superávit, pero con la imperiosa necesidad de reactivar el consumo, cuando las encuestas empiezan a reflejar un malhumor social. Quizás, el fin de la luna de miel alargada que tuvo el Presidente.

Quinchos energéticos, leguleyos, multirreligiosos y de motos animaron la semana. Conan, impaciente, reclama la entrega de alimento balanceado.

Selfies y café sin medialunas

Acá no ha pasado nada. Bajo esa premisa, el refundado gabinete desayunó el martes en la tradicional confitería Pertutti, en diagonal al Cabildo. Hubo muchas sonrisas pero ninguna medialuna. Pese a que se caracterizan por ser “las mejores de la zona”, según los propios ministros, solo se bebió café para darle la bienvenida a Guillermo Francos como reemplazante de Nicolás Posse.

La cuenta la pagó el titular de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Tal vez queriendo congraciarse con el nuevo jefe Francos, el ministro se apuró a pedirle el total al mozo, y no son pocos los que especulan que quiso sumar un poroto luego de los rumores que presagiaban un pedido de renuncia. Otros señalan que la rapidez del abogado apuntó a que sus pares en el Gabinete no siguieran consumiendo. La ronda de café ya sumaba un monto importante, máxime cuando en la Casa Rosada les sale gratis.

GUILLERMO FRANCOS EN PERTUTTI.jpeg Al frente, Santiago Caputo y Mariano Cúneo Liberano, encargado de la sefie y de la cuenta, respectivamente. De fondo, un ejército de asesores y responsables de comunicación de áreas de gobierno. Jefatura de Gabinete

El artífice de la foto del desayuno fue el asesor Santiago Caputo. Una manera de mostrar un clima de concordia que en la práctica todos saben que no existe. Para evitar malos momentos, en el café se otorgó a los ministros un reservado en la planta baja. No obstante, fue un éxito que ningún transeúnte ni alguno de los parroquianos del bar se animara a lanzar un improperio al gabinete en pleno.

Lo curioso es que los funcionarios ya habían tomado café horas antes en Casa Rosada. “Fue una reunión informal”, argumentaron sobre la reunión de equipo que se realiza todos los martes y jueves por la mañana. “Nadie nos dijo que no vengamos”, comentó un funcionario a este medio al ingresar el martes a Balcarce.

Por lo pronto, el nuevo jefe de Gabinete ya dio una buena noticia a sus ministros: las reuniones comenzarán media hora más tarde de lo habitual. Es conocido las dificultades de algunos funcionarios para reaccionar al llamado del despertador.

En modo interreligioso

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, realizó una visita al templo religioso “Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd. Allí, mantuvo un encuentro con Hussein Alassiri, embajador del Reino de Arabia Saudita. “Tuvimos una excelente reunión en la que invitamos al gobernador y príncipe de Riyad para que nos visiten e intercambiar experiencias entre las ciudades. Ellos están liderando iniciativas vinculadas al ambiente, muy importantes”, detalló.

La comunidad árabe en la Argentina es muy importante, ya que 3 millones de argentinos tienen esas raíces y 400 mil de ellos, además, profesan la religión musulmana. Macri indicó que la Ciudad de Buenos Aires hace "culto del diálogo interreligioso, de la convivencia". Así que todo esto se expresa en esta mezquita, en este centro islámico que además tiene un colegio maravilloso, un museo y nos prestan el lugar para vacunación”.

WhatsApp Image 2024-06-01 at 10.21.31.jpeg Hussein Alassiri, embajador del Reino de Arabia Saudita, y Jorge Macri, comieron dátiles y bebieron café con cardamomo.

El embajador le mostró al jefe porteño el Corán de 150 años, comieron dátiles y tomaron café con cardamomo, además de recorrer la mezquita. Durante el encuentro, se buscó ampliar el vínculo con el país y la capital Riyad, y Jorge Macri invitó a los saudíes a explorar oportunidades de negocios e inversión que beneficien a los porteños.

El tono interreligioso también se trasladó al Salón del Consejo Superior de la UBA, donde el jueves el rector de la casa de estudios Ricardo Gelpi convocó a referentes de las comunidades judía, islámica, católica y evangélica para sellar un documento llamando al diálogo y la convivencia.

Asistieron a la convocatoria, además del rector y el Vicerrector, Emiliano Yacobitti; Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA; Rafael Pedace, vicepresidente de Planificación y Gestión de la Alianza de las Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA); Fabián Ankah, presidente del Centro Islámico de la República Argentina (CIRA) y Monseñor Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

WhatsApp Image 2024-05-30 at 15.40.31.jpeg De izquierda a derecha: Rafael Pedace, vicepresidente de Relaciones Externas de la Alianza de las Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA); monseñor Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; Jorge Knoblovits, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); el rector de la UBA, Ricardo Gelpi; el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti y Fabián Ankah, presidente del Centro Islámico de la República Argentina.

Knoblovits, presidente de la DAIA, remarcó: “Es muy positivo que la UBA tenga esta posibilidad de convocar a todos para que los actos de violencia, de odio e intolerancia que vimos desde el 7 de octubre en otras universidades, no sucedan. Poder decirles a todos que esto acá no va a pasar, porque nosotros tenemos un modelo distinto".

Energía, falta de gas y subas de tarifas postergadas

El evento de minería de San Juan de hace diez días donde ocurrieron jugosos quinchos narrados hace una semana tuvo de algún modo continuidad en el Golden Center de Buenos Aires, sede del Argentina Energy Week Summit & Exhibition.

Se dieron cita referentes de empresas como EDENOR, EDEMSA, Mitsubishi Power Aero, Genneia, Goldwind, MSU Green Energy, TwinDimension, Ten Broking, CEPREB, JA Solar, Schneider Electric y ATESS Power. También participaron consultores y funcionarios provinciales, como Jimena Latorre, ministra de Energía y Medio Ambiente de Mendoza, se dieron en cita en un encuentro de dos jornadas, donde se analizó el futuro de la energía en el país.

Paradójicamente, el encuentro coincidió con el faltante de gas en todo el país, por "el amateurismo del Gobierno", como señaló un importante ejecutivo en los pasillos. Los cuestionamientos a la impericia de la Casa Rosada resonaron en el evento, que debió desembolsar más de u$s400 millones para contratar barcos brasileños que abastecieran gas GNL, recurso que sobra en Vaca Muerta y a menor precio. "La motosierra también puede salir cara si no se ajusta la gestión", mencionó un experto, en un break frugal, de café, medialunas y otras masas sencillas.

Argentina Energy Week Summit Uno de los paneles del evento que se llevó a cabo en el Golden Center de Buenos Aires.

También hubo voces que mencionaron charlas con el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien ya desliza a sus interlocutores que para evitar una escalada inflacionaria y no seguir golpeando el bolsillo con más subas en las boletas, el congelamiento de las tarifas que se aplicó en mayo podría mantenerse. "La baja del déficit en niveles mayores a los esperados nos dan mayores márgenes para sostener un tiempo los subsidios", dijeron que argumenta Chirillo, a quien, además, ven ajeno a los sacudones que sufre el Gabinete. "Eduardo es Milei", señalaban en el Golden Center. Claro que Posse también "era Milei".

Entre los puntos que se mencionaron tras bambalinas aparece la factibilidad del hidrógeno verde, donde las voces se reparten entre los optimistas sobre el potencial en el país y quienes desconfían de los mega anuncios como los que se hicieron en la gestión anterior. En cambio, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que avanza en el Congreso en el Caballo de Troya llamado Ley Bases fue defendido por los especialistas en energía, en charlas informales.

Contra la corriente

El Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA fue el escenario para la presentación del libro “Contra la Corriente”, una obra escrita por Federico Morgenstern, secretario letrado del vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. El libro toma como eje a Jaime Malamud Goti, uno de los arquitectos jurídicos del Juicio a las Juntas Militares en plena transición democrática, pero en un juego constante con las propias contradicciones que generó todo ese proceso, al que revisitó con posterioridad de forma muy crítica.

El ensayo despertó mucha polémica –alguna con debate interno y otro a través de redes sociales con los discípulos de Carlos Nino- porque no esquiva temas espinosos en torno al juzgamiento por delitos de lesa humanidad y las dificultades reales que encontró la justicia para llevar a cabo juicios ajustados al debido proceso, en muchos casos, durante la segunda oleada, tras la caída de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Por si fuera poco ingresó en el fallo “2x1” del máximo Tribunal, menciones al controvertido “Camarón” y el combate a la idea de que Raúl Alfonsín “defeccionó” cuando impulsó las leyes del perdón.

En primera fila, Rosenkrantz fue parte del acto, presentado por el decano de la facultad Leandro Vergara, y con el propio Malamud Goti en uno de los extremos de la mesa. El presidente de la Cámara de Casación Mariano Borinsky y la consejera de la magistratura Jimena de la Torre, asistieron. Juristas, abogados y hasta el fiscal Carlos Stornelli se confundieron con el público general, entre los que se vio a Rodolfo “Tolo” Urtubey, quien supo ser un potencial candidato a la Procuración General, además de otros reconocidos abogados y profesores de derecho. El libro aspira a hacer mucho ruido y hace honor a su nombre en las primeras polémicas que desató. Va contra la corriente.

Nueva normalidad: se venden más motos que autos

La marca japonesa Kawasaki realizó un lanzamiento de una moto en sus oficina de La Reja, el oeste bonaerense. La H2 deportiva fue la excusa del Grupo Corven para reunir a sus ejecutivos con representantes de los concesionarios. En el fragor de la apertura de importaciones, la empresa que fabrica modelos de motos en Venado Tuerto (Santa Fe), también se anima a acelerar la avanzada de marcas de nicho, que llegan desde el exterior.

La presentación se dio en la previa de los reportes de patentamientos que se difundieron el viernes y que marcaron la continuidad de la "nueva normalidad". Como ocurrió el año pasado, se mantiene en el mercado local lo que antes era una rareza: se comercializan más motos que autos en la Argentina. Síntoma de los tiempos de vacas flacas y también de valor elevado de los autos en relación con los salarios que se pagan en el país. "La gente que no llega a un auto se compra una moto", expresaba un conocedor del sector. La caída de ventas en mayo fue 2,8% interanual para las motos, y 13,8 para los autos.

IMG_1582.jpeg

No obstante, hay quienes creen que los grupos locales de motos tenían un sobrestock en sus depósitos y cuando llegó la baja de la actividad salieron con descuentos "muy agresivos", con precios que difícilmente puedan sostener de forma permanente.

Más allá de la incertidumbre por el futuro del mercado de motos, con más pesimismo que otra cosa respecto a los niveles de ventas, hubo algunos hechos que se destacaron como positivos: la aparición de acuerdos con entidades bancarias para financiar compras y el avance de la integración local de motopartes, al calor de la prórroga hasta 2028 del régimen de fomento. Lo firmó Sergio Massa en el tramo final de su gestión y motoriza inversiones para que se fabriquen más piezas en el país.

Diálogos con Conan: que larguen el alimento balanceado

- Padre, ¿sabe si en los galpones hay alimento balanceado?

- No, Conan. Solo alimento de humanos.

- Mande alimento a los cachorros, Padre. Hay hambre en las guarderías caninas.

- Si estuvieran con hambre, se estarían muriendo en la calle. Y yo no veo perros muertos, Conan.

- ¿A mí no me ve, Padre?

- Sí, Conan, a vos sí. Sos el único perro muerto al que veo.

- A ver... ¿Qué tengo puesto?

- Nada, Conan. No tenés nada puesto. Nunca tuviste nada puesto.

- Es verdad, Padre. Se la hice fácil.

- Siempre estás mirando el vaso medio vacío. ¿Por qué no me preguntás cómo me fue en California? Soy una estrella mundial, Conan. El máximo exponente global libertario de la historia.

- ¿No será mucho, Padre?

- Para nada, Conan.

- Lo felicito, Padre. Pero usted está hablando de Inteligencia Artificial y acá los taxis no pueden cargar GNC. Si me permite: tiene que ocuparse de problemas más terrenales, lo otro nos queda muy lejos, Padre.

- Ya tenemos GNC, Conan. Así que nada queda muy lejos.

- Para usted, Padre... para usted.