Semana más que agitada en el Congreso, en la política, y en la economía. Rechazo al DNU en el Senado ; apertura de las importaciones para masivos, y cortocircuitos entre algunos miembros del Ejecutivo, fueron los ejes salientes de las controversias más acaloradas, y que van a seguir esta semana. AmCham , con café quemado pero con jugosos quinchos. El mail con la ley ómnibus que no salió a las casillas de opositores. Un rehén del Estado: el secretario que quiere renunciar pero no lo dejan. Milei deja los dogmas y Conan aconseja escuelas de negocios donde se estudie con casos prácticos.

“Ya estamos muy cerca del 8% que el Mingo (Cavallo) vaticinó para abril”, trataba de que lo escuchen un miembro del gabinete, cerca de un grupo de periodistas. Esto, el derrumbe histórico de los préstamos que reconoció la banca oficial, y la abrupta baja de las tasas de interés para los plazos fijos (sin mínimos), para intentar sostener un poco al dólar que también se desplomó (restando competitividad a las exportaciones), habla a las claras de la desaceleración global que está atravesando la economía, y que ya la acerca al desplome que hubo en 2002, cuando la abrupta salida de Convertibilidad, de la era Duhalde-Remes Lenicov, que también implicó una drástica devaluación. En aquel momento, Ambito sacó un título “Argentinos a dieta”, aludiendo a la fuerte caída de la demanda de alimentos, y otros masivos, que se estaba produciendo.

Ahora, en medio de la callada auditoría que se está llevando a cabo en todo el Gobierno, y que está deparando algunas sorpresas llamativas, que van a determinar seguramente recortes de la planta en varias áreas, el enojo de los consumidores por los (altos) precios, y de los productores e industriales por la apertura de las importaciones “para forzar la competencia”, como aseguró el titular de Economía Luis Caputo, acrecentaron el malestar. “Somos exportadores de alimentos, ¿por qué no miran la carga impositiva, y lo que pasa en la cadena hasta la góndola?”, recomendaba el titular de una firma láctea que aún no cobra licitaciones oficiales del año pasado, y que señaló que hay “hipermercados que remarcan el 100% o más, y encima hacen promociones, pero nos mandan las facturas de débito a nosotros”.

El tema, que alcanza a cantidad de productos alimentarios, de sanidad y medicamentos, va a seguir “en cartel” esta semana, también por lo que se considera “competencia desleal”, ya que los importadores consiguen financiación en el exterior al 2%, mientras que la producción local no accede a plata por debajo del 8% o 9% . Los consumidores, mientras tanto, parecen rememoran a la histórica Presidente de la Liga de Amas de Casa, Doña Lita de Lázari, y su sabia recomendación de “Señora, camine, y busque precio…”, lo que se pudo comprobar con el valor de un maple de huevos (30 unidades) que en pocas cuadras variaba de $ 4.300 hasta $ 6.200. Llamativamente, el más caro no era el correspondiente al pequeño negocio de cercanía…

¿Para tocar la campanita?

Victoria Villarruel DNU Senado.jpg La vicepresidenta fue, acaso, la figura controversial de la semana por la sesión en el Senado que le asestó el primer golpe al DNU. Foto: Damián Dopacio - NA.

El escarmiento finalmente tronó en el binomio presidencial cuando Javier Milei se enteró de la convocatoria del Senado para tratar el DNU.

Pese a que negaron rispideces en público, en los pasillos de Balcarce 50 volvió a escucharse esta semana la valoración que el Ejecutivo hace de la titular del Senado, Victoria Villaruel. “Está para tocar la campanita”, argumentan irónicos en el entorno del Jefe de Estado sobre el rol de la vicepresidente.

Lejos de comentarios y rumores, la Número Dos del Ejecutivo, parece mantener sus programas (y proyectos) sin cambios, lo que incluye la silenciosa consolidación que va haciendo de su propio espacio político (¿Nuevo Orden?), y sin darse por enterada de las dos opciones previas a ella que tuvo Milei para que lo acompañen y que, por distintas razones, no se pudieron concretar: la conductora televisiva Viviana Canosa, y la ahora Canciller, la economista Diana Mondino.

Este mismo espacio, la semana pasada, hizo referencia a la agenda paralela y al rol de la vice en las reuniones con senadores que anticipaban el rechazo al DNU, donde se mostraba en privado como una dirigente que nada tiene que ver con Milei.

Café quemado y un traspié sindical

Un desfile de políticos y empresarios se registró el martes en el marco de una nueva edición del AmCham Summit, que se realizó en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, sobre Figueroa Alcorta.

El encuentro, prolijamente organizado por la poderosa y centenaria Cámara de Comercio de los Estados Unidos, tuvo más de 70 oradores, y un millar de invitados (la mayoría empresarios), que alternaron a lo largo de casi todo el día por los amplios y cómodos salones, con un solo punto criticable: el café quemado. Por fuera de eso, todo mesurado, sin carteles de sponsors, buena patisserie y pocos saladitos, pero de muy buena hechura.

Por supuesto que, aunque casi todas las charlas tuvieron buena convocatoria, el plato fuerte lo constituyeron los dos ministros del actual gabinete de Milei: el Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el de Interior, que cerró el evento, Guillermo Francos. Ambos muy mesurados, tal vez, en este último caso, porque todavía no se sabía del rechazo al mega-DNU que se produciría luego en el Senado. Caputo, mientras tanto, adelantó allí lo que sería el devenir de los días siguientes con la apertura de las importaciones de masivos. “Ahora los precios están desfasados en dólares (porque bajó), pero se resisten a bajar los precios por las dudas”, dijo tras confirmar la prioridad “absoluta” del Gobierno, de controlar la inflación , para lo cual también apuntó a la “canasta de monedas”, como una herramienta adicional. Ambos comentarios fueron desmenuzados luego por varios de los empresarios, y oradores, presentes, incluyendo la parte en la que Caputo aseguró que “no todos quieren que las cosas salgan bien”.

Al que tampoco le fue tan bien, fue al sindicalista de la sanidad Héctor Daer, que en un momento de su presentación sostuvo que “la educación no es esencial” lo que provocó un inmediato murmullo en el inmenso salón, y debió ser socorrido por su par, el muy hábil, Andrés Rodriguez de la poderosa UPCN, y adjunto de la CGT. Es que el antropólogo (tal su profesión presindical), intentó explicar que Daer aludía solo a lo relacionado con el derecho a huelga, y aseguró que “no tenemos ningún problema en consensuar una reforma laboral”, declaración que debe haber caído bastante bien en el Ejecutivo, y que causó algún alivio entre los empresarios, aunque después muchos de ellos manifestaron bastante desconfianza al respecto, y cierta alarma sobre el “40% de trabajadores informales que hoy muestra el país”, según las cifras que maneja su grupo empresario.

De los hermanos de Conan a los asesores de Milei

Por supuesto que, tan jugosas como las charlas, fueron la infinidad de corrillos que se iban produciendo en los intermedios. De hecho, se registraron curiosas conversaciones que tuvieron distintos protagonistas, incluídos diputados de La Libertad Avanza (LLA). Tal es el caso de una legisladora de las “fuerzas del cielo” en la cámara baja, a la cual se la escuchó agotarse (y enredarse) en explicaciones ante un atónito corresponsal extranjero, sobre el paradero de los perros del presidente Javier Milei. “Solo Conan está muerto, no es cierto que el resto lo esté, son sus hijos clonados”, confesó la diputada aclarando -o no- la situación de los caninos.

Perros de Milei.webp Dirigentes libertarios aclaran a la prensa extranjera que el único perro muerto es Conan. Los otros cuatro hijos de cuatro patas están en este mundo, el de los mortales.

La misma diputada fue tendencia esta semana cuando, al subir una foto de su despacho, ostentó un diploma otorgado por el instituto universitario ESEADE. Resulta que en el cuadro se podía leer que los estudios cursados no eran una carrera grado ni posgrado, sino un curso de economía austríaca con una duración de tres meses. Pero no fue la única en dar la nota ya que un compañero suyo de bancada se precipitó sobre la mesa del coffee break del evento, de la cual tomó una porción de budín. “Todavía no está habilitado el desayuno”, le explicó cordialmente una de las mozas. Ante la advertencia, el diputado no supo qué hacer con la comida que ya tenía en sus manos. “¿Lo tengo que devolver?”, preguntó recibiendo un cortante “No” como respuesta.

Bastante más serio era otro grupo donde se identificó a un par de CEOs de multinacionales, y algunos “simpatizantes” del oficialismo, “transitoriamente alejados”, como reconoció uno de ellos. Allí se pudo saber, por ejemplo, que en el nuevo comité asesor (económico) presidencial además de Ramiro Marra, ahora legislador llano de CABA (fue desplazado de la conducción de la bancada libertaria), estará el exministro menemista Roque Fernandez. También aseguran los cercanos que, definitivamente, el que no será de la partida es el economista Carlos Rodriguez, uno de los primeros que respaldó la figura de Milei en el principio.

Cerca de allí, en otro grupito, se escuchó un enfático: “No puede tener un monodiscurso”, de parte de otro miembro de origen del grupo mileista, ahora circunstancialmente “alejado” (como otros varios), en referencia a la presentación del titular de Agricultura, Fernando Vilella, que volvió a referirse a su tema preferido (¿y único?), la bioeconomía, y que previamente había definido al modelo como “federal e inclusivo”. Si bien muchos asistentes se habían retirado después que habló Caputo, varios de los que quedaban estaban interesados en temas más actuales de esa cartera, como el impacto de la apertura de las importaciones para masivos, o la propiedad intelectual de obtenciones vegetales, sin mencionar la situación de algunos rubros como la lechería (donde hubo inversiones extranjeras, y habría interés en volver), y no tanto sobre un futuro de mediano plazo.

Mucho más cerrado, un terceto del sector energético ubicado detrás de una columna, también se quejaba de la falta de interlocutores oficiales, y comentaban un trascendido sobre la devolución de dos áreas de explotación costa afuera de Malvinas, que había hecho la petrolera estadounidense ExxonMovil. Decían que semejante decisión estaría respondiendo a una estrategia de la compañía para desarmar sus activos en Argentina.

Ley ómnibus: "El correo no pudo ser enviado"

"¿Ustedes lo recibieron? Nosotros no". Irónico, un dirigente peronista daba cuenta de la exclusión. Mientras los gobernadores de buena relación con la Casa Rosada ponían a sus equipos de legal y técnica a revisar los vericuetos de la ley ómnibus versión pocket, los dirigentes más reactivos al Gobierno -o al menos aquellos apuntados por Javier Milei- miraban con incredulidad el buzón de correo vacío.

Nada nuevo bajo el sol. En suma, resultó ser un nuevo capítulo de la larga e infructífera disputa entre el Presidente y los jefes provinciales. "Ya estamos acostumbrados", mascullaron con fastidio desde la órbita de un mandatario. Pero no fueron las únicas víctimas de destrato. En despachos del Congreso, los legisladores opositores, incluso los dialoguistas, se enteraban vía web del contenido del nuevo proyecto Bases.

"El borrador que nos llegó no tiene muy bien acreditada la fuente", se quejó de manera velada una senadora. Por supuesto, que si de hacer esperar a los opositores se trata, la Provincia de Buenos Aires goza de un trato predilecto en la agenda presidencial. En La Plata, el gobernador Axel Kicillof tampoco había recibido correo.

"El precio de ser opositores de verdad", se mofaba un operador peronista en tierras bonaerenses. En La Libertad Avanza justificaban la demora: "¿Para qué lo quieren leer si igual van a votar en contra?".

Lo cierto es que el fin de semana poco tuvo de descanso para los gobernadores. Las 48 horas entre sábado y domingo estuvieron destinadas a analizar, con lupa, todos y cada uno de los pasajes de la nueva ley ómnibus. Entre los “dialoguistas” se cree, con algo de fe, que sus reclamos fueron incluidos y que, en esta ocasión, el texto podría encaminarse a una aprobación en el Congreso.

No obstante, opositores y aliados coinciden en algo: la reescritura del proyecto se apresuró por el naufragio del mega DNU en el Senado. Lo que se dice una musa.

Renunció pero lo mantienen de rehén del Estado

Los crujidos al interior de la administración de La Libertad Avanza, sumados a la escasez de cuadros técnicos para ocupar posiciones en el organigrama estatal, llevó a Javier Milei a mantener casi como rehén de la gestión pública a otro funcionario, que quiere renunciar pero no lo dejan.

Héctor Lostri, secretario de Vivienda y uno de los aportes de Mauricio Macri al armado libertario, asumió el cargo en diciembre, pero recibió ofertas del sector privado y desea dejar las fuerzas del cielo para volver al mundo corporativo. Paradojalmente, la mano invisible y la autorregulación del mercado laboral no parecen aplicar para el Presidente cuando se trata de retener, aún a disgusto, a la tropa propia.

hector lostri.jpeg A Héctor Lostri no lo dejan disfrutar de la libertad del mercado laboral desregulado.

Lostri, arquieteco, se había desempeñado en la cartera de Planeamiento Urbano durante la gestión de Macri (Mauricio) en la Ciudad. Y en tiempos de Cambiemos, durante la Presidencia del jefe del PRO, fue interventor de Fabricaciones Militares en 2016 y embajador en Paraguay, entre 2017 y 2019. “Está atrapado por Milei, como no tienen gente, no le toman la renuncia”, dicen en la Casa Rosada, y repasan las dificultades de conseguir directores, secretarios y hasta cargos menores. “Algunos no llegan a asumir y renuncian”, dicen. Lostri deshoja margaritas a la espera de que le quiten las esposas y pueda correr hacia la libertad del universo de las empresas.

De forma curiosa, el primer jefe de Lostri en los tres meses de Milei fue Guillermo Ferraro, exministro de Infraestructura, quien debió transitar las mismas peripecias. De ser eyectado del gabinete por filtrar información de reuniones con el Presidente, a mantenerlo atado a la silla porque nadie quería ocuparla. De hecho, el affaire Ferraro ocurrió en enero, y la oficialización de la renuncia recién ocurrió en marzo. A través del Decreto 216/2024 publicado el 5 de marzo en el Boletín Oficial, se expresó: “Acéptase, a partir del 25 de febrero de 2024, la renuncia presentada por el licenciado en Administración Guillermo José Ferraro al cargo de Ministro de Infraestructura. Agradece al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo”, señala el documento.

Las internas libertarias se asemejan a las históricas de la izquierda, donde la tropa acotada se subdivide en microfracciones. Acaso, la izquierda se deba a peleas dogmáticas. Los libertarios… quién sabe.

Diálogos con Conan: escuela de negocios con casos prácticos

- Padre, está dejando de lado los dogmas.

- Conan, qué estás diciendo. Nada se negocia: la libertad de mercado, el equilibrio fiscal, el fin de los impuestos.

- Más o menos, Padre. Sea sincero con usted mismo. Sigue metiendo impuestos y ahora aprieta a los supermercadistas.

- Por favor, Conan. ¿Sos un perro o un orco?

- Soy un experro, Padre. Igual su nueva versión no me parece mala. De hecho, si va por el cotrol de precios, le recomiendo un funcionario: Guillermo Moreno.

- No lo quiere ni Cristina, Conan. Es el pasado, la casta. Y es parte de la Argentina del fracaso. Además, me querés mojar la oreja.

- Yo lo veo bien su nuevo pragmatismo. Se está modernizando. El otro día escuchaba una publicidad de una escuela de negocios que sólo estudian con casos prácticos. Tendría que hacer un cursito de esos.

- Por favor, Conan, ¿qué se puede aprender? Te juntan con tres marmotas a resolver un problema de una empresa que ya lo resolvió. No quieren estudiar, Conan. A tus clones nunca los mandaría a un lugar así.

- No sea tan cerrado, Padre. Le va a traer más problemas.

- ¿Y si te aparece un problema nuevo? la teoría es todo, Conan. Hay que aplicar los conceptos de la escuela austríaca y a otra cosa, mariposa.

- Aplique, Padre. Aplique: saque los impuestos y deje que los precios los ponga el mercado.