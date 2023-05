Charlas de quincho

La tormenta no sólo fue climática. También hubo truenos y relámpagos políticos. Un 25 de Mayo distinto. Alberto Fernández del Tedeum a Chapadmalal (con su guitarra). A la tarde, con diluvio, la Plaza (de Mayo) fue de los militantes con el centralismo absoluto de CFK, esta vez con entorno familiar. Siguen las dudas sobre los candidatos. China y el FMI, los próximos destinos del Ministro-candidato, Sergio Massa. El papa Francisco también provocó revuelo al nombrar al nuevo titular de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Estratégicas elecciones municipales en España y en Turquía. Fin de semana extra large con todos los climas, calor, frío y mucha lluvia, no alcanzaron para impedir cantidad de quinchos en todo el país, y también en Uruguay. Veamos.

Central

“El acto”, con sus miles de personas debajo de la lluvia, los costos de un espectáculo más artístico-musical que político, y el centralismo de la vicepresidenta Cristina Fernández, al punto de que la mayoría de los canales lo trasmitieron en directo, además de debilitar como pocas veces los actos tradicionales del 25 de Mayo, Tedeum incluido, terminaron de desdibujar la figura de Alberto Fernández que, silenciosamente, se retiró de la Catedral y de la Plaza, y se dirigió, guitarra en mano, hacia el Tango 04 en el que se trasladaría a Chapadmalal, mientras frente a la Casa de Gobierno crecían el público y las expectativas sobre las definiciones políticas que, finalmente, no hubo, o no fueron lo que los asistentes “cristinistas” esperaban. “Ni ella, ni ninguno del entorno más cercano”, se lamentaban en la trinchera del acto, mientras quedaba claro que el escenario era de la familia Kirchner (hijo, nietos, cuñada, ex nuera, etc.) y los 3-4 precandidatos que “prometen”. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof (que no quiere ir a la Nación y pretende la reelección en la Provincia); el predilecto Eduardo “Wado” de Pedro, por supuesto que el titular de Economía, Sergio Tomás Massa, y no mucho más. De riguroso blanco y celeste (colores que prefiere para las fechas patrias), CFK se abstuvo, sin embargo, de adelantar quién puede ser el elegido finalmente, lo que disparó cantidad de especulaciones, hasta las más descabelladas. “Que va a ser ella misma”, “que sin duda el hombre es Wado”, “que por algo lo puso ahí a Kicillof”, que “Massa es la verdadera carta” eran algunas de las variantes que corrían en los corrillos, mientras en Aeroparque, los pilotos oficiales del nuevo Tango 01, desataban otro escándalo por supuesta maniobra “temeraria”.