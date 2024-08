El círculo rojo aprobó "el rumbo" pero a Javier Milei le preocupa que los argentinos "no la ven"

Javier Milei brindó un discurso en el Council of the Americas.

El presidente, Javier Milei, rindió examen ante el círculo rojo en el Hotel Alvear, donde lo esperaban empresarios en una nueva edición del evento Council of the Americas. Los hombres de negocios aprobaron en términos generales "el rumbo" de la gestión económica, aunque entre pasillos admitieron que los distintos rubros de la actividad todavía no muestran el crecimiento esperado, al tiempo que hicieron sentir la expectativa por conocer la letra chica del RIGI (que se publicará en el Boletín Oficial a fines de esta semana).