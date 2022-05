Alberto Fernández a Europa

Si alguien creyó que la última semana fue para el infarto, por los virulentos cruces entre funcionarios y dirigentes de distintos grupos del oficialismo (algunos rayando la falta de respeto a la investidura presidencial), el período que comienza hoy promete ser más inquietante aún ya que habrá al menos 3 días de marcha federal piquetera, el Presidente deja el país por viaje a Europa (mirado con suspicacia por varios), y la vicepresidenta Cristina Fernández quedará a cargo del Ejecutivo, y más de uno no descarta eventuales medidas, o hasta cambios…Al menos, así especulaban algunos dirigentes del oficialismo (a favor y en contra), especialmente porque el viaje presidencial no tiene una agenda demasiado “expectante”, y se da en el peor momento del embate de La Cámpora sobre el Poder Ejecutivo. Tanto fue así que alguno de ellos hasta recordó los sucesos del 74 cuando Perón echó a Montoneros de la Plaza, abriendo “una grieta que aún no se cierra tras 48 años”, confió el hombre preocupado.