Tarifas, dólar e inflación

Escondido. “Esa situación es grave, y ante eso otros temas se diluyen”, reconocía un residente del lugar que, aunque vive en Capital, pasa largas temporadas en uno de los principales lugares turísticos y de inversión del país: Bariloche, los 7 lagos, y los Grandes Lagos. El hombre, reunido en el ahora mediático country Cumelén, en La Angostura, repasaba con varios de sus pares, varios de los asuntos que casi pasaron desapercibidos en los últimos días, como el anuncio sobre la aparición del nuevo billete de $2.000. “Ahora con esto nos ahorramos el 50% de los que veníamos gastando, y si hubiéramos sacado el de $5.000 el costo habría bajado al 20%”, explicaba aludiendo al gran costo de emitir billetes de tan baja denominación (apenas el equivalente a unos u$s5) cuando Argentina llegó a tener el equivalente a u$s100, que en la actualidad representaría unos $38.000. También el casi inminente inicio del ciclo lectivo, ya que varias provincias inician ya a fines de febrero (aunque teóricamente, todas terminarán el 20 de diciembre para cumplir 190 días de clases). Sin embargo, este asunto tiene otra lectura para Economía, y no solo por el costo de la batería escolar que implican las clases, sino porque esto va de la mano del fin “formal” de las vacaciones (aunque no es del todo así), y esto trae aparejado el “efecto freezer” que implica volver a cargarlo después del verano, lo que habitualmente tiene un efecto inflacionario en los números de marzo, que incluso ahora se podrían adelantar al fin de febrero. Y tanto es así, que ya se está hablando de una “devolución” de impuestos a las compras de carne que se hagan con tarjetas de débito, como una forma de tratar de minimizar el impacto alcista que seguramente tendrá este producto en las próximas mediciones, al haber comenzado su reacomodamiento después de casi 9 meses de estancamiento.

Tarifas. Las subas en algunas tarifas (como las de AySA, de alrededor de + 150%, para quienes no pidieron el subsidio), y otros aumentos, desvelan a los funcionarios de Economía. Tanta sería la inquietud que ya se decidió postergar la suba prevista en los aumentos a los combustibles, entre otras cosas, debido a la resistencia a la baja de los índices que en enero pasado habrían rondado los 5,8 puntos, nivel que este febrero se podría igualar o, incluso superar. El dato disgusta al Ministro, Sergio Tomás Massa que espera lograr un marzo más cercano al 3, lo que por ahora parece imposible. De ahí que, cubriendo de antemano, los industriales nucleares en la UIA, y en boca de su presidente, Daniel Funes de Rioja, salieron a pedirle a los Intendentes que “bajen las tasas municipales” para (contribuir) a bajar la inflación…Otro de los temas que pasó casi desapercibido (excepto para los del campo) fue la autorización a las petroleras para pedir la exención de retenciones en sus exportaciones increméntales, lo que fue entendido por algunos como una “compensación” por la marcha atrás en la suba, por ahora, de los combustibles. Para algunos de los habitué de la mesa de los sábados de La Raya, otro ítem de ese listado fue el (efímero) escándalo del censo de la Matanza, que permitió una asignación extra de entre 34.000 y 85.000 millones, desde 2010, a esa estratégica localidad bonaerense, que contaría con casi medio millón de personas menos que las que se le asignó en aquel relevamiento. Pero sin dudas, la frutilla del postre sigue siendo el juicio político a la totalidad de la Corte Suprema de Justicia que está provocando más de un enfrentamiento en el Congreso (aún en la Comisión que debe evaluarlo), y que algunos pretenden sea zanjado mediante un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), del Presidente Alberto Fernández quién, previamente, debería hacer otro para ampliar la Corte. Igual, es muy complicado el tema para que se resuelva los apenas 15 días hábiles que restan para que se inicien las Sesiones Ordinarias en el Parlamento.

Convocatoria. Así, mientras ya se largan las elecciones desdobladas, con La Pampa que votará sus primarias el próximo domingo el 12, el propio Alberto Fernández sorprendió al convocar a “una mesa de trabajo que diseñe las reglas electorales del Frente (de Todos), y la estrategia a seguir con miras a las distintas elecciones de este año”. Pero si de “sorpresas” se trata, el ex presidente Mauricio Macri no se quedó atrás al aparecerse en La Pampa, primer distrito que afrontará el test electoral. “No es presidente del partido (PRO) y dice que tampoco es candidato, pero se pasea como si lo fuera”, fue la conclusión de un miembro de Cambiemos, evidentemente no demasiado contento por la visita. Lo cierto es que cada vez están más complicados los principales candidatos de todos los frentes, incluyendo al controvertido Javier Milei que debe definir que hará en la provincia de Buenos Aires, aunque acaba de “darle un portazo” a la titular del PRO, Patricia Bullrich lo que, para varios, lo coloca en una encrucijada…

Enojado. El Frente de Todos en el Senado aún no inició movimiento alguno por las sesiones extraordinarias que convocó Alberto Fernández. El clima dentro del oficialismo en la Cámara alta no es el mejor no sólo por las rispideces entre Cristina de Kirchner y el Presidente, sino también por legisladores peronistas que volvieron a ser descuidados -de manera insólita- por Nación y empiezan a moldear la idea de dejar de acompañar en todas las votaciones al Ejecutivo. El caso más claro que aparece es el del entrerriano Edgardo Kueider, quien se expresó primero en contra de la “discriminación” hacia su provincia tras ser excluida, por la Secretaría de Energía de la Nación, de la tarifa eléctrica diferencial otorgada al resto de los distritos del norte. Después hubo que atravesar el debate del Presupuesto 2023 y, en los primeros días de enero pasado, Kueider presentó dos proyectos en los que criticó la discriminación para paliar deudas de algunas distribuidoras eléctricas. Molesto y desgastado por las sugerencias sin respuestas, el senador no se mostró las últimas semanas junto a funcionarios nacionales que visitaron entre Ríos -incluido Alberto Fernández y Sergio Massa- y prepara una iniciativa para disminuir la brecha de precios entre la generación y la distribución, con reducciones en IVA y de cargas tributarias a favor de consumidores finales. Las pequeñas fisuras del oficialismo en la Cámara alta podrían convertirse en grietas, ya que el caso de Kueider comenzó a resonar en otros despachos y vuelve a agitarse la idea de caminos alternativos al interbloque que comanda José Mayans.