Charlas de quinchos

Medidas

Por supuesto que, mientras daban inicio las clases, el secretario de Comercio Tombolini ponía en marcha un nuevo paquete de viejas medidas para el control de precios, en especial de alimentos (aunque se anunció la autorización oficial a subas en cantidad de otros rubros, además de las tarifas), y economistas y empresarios evaluaban las alternativas de la nueva reunión del ministro Sergio Massa, con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en la reunión del G20 en la India (mientras su equipo discutía la letra chica en Washington) en la que, no solo consiguió un nuevo desembolso de u$s5.400 millones, sino también la flexibilización en el cumplimiento de las metas del primer trimestre de este año debido a los problemas ocasionados por “la guerra (del Mar Negro), y la sequía)”, todo lo cual tiene un costo para Argentina de unos u$s25.000 millones para este año, de los cuales una quinta parte se debe a la caída en el comercio potencial de energía. Esto, por el momento, no modifica la primera protesta masiva del campo para mañana en el cruce de la Autopista a Rosario y la Ruta 90, en Santa Fe, motorizada por la Federación Agraria Argentina, y a la que fueron adhiriendo el resto de las entidades y organizaciones del sector, que ya adelantaron que no descartan una posterior movilización, incluso, al Congreso de la Nación.

Quinchos 1_opt.jpeg festejo. Héctor Vidal Rivas y la presidenta de ALPI, Teresa González Fernández entre los 45 invitados al cumpleaños de Mirtha Legrand.

Encuentro

Pero la intensidad de la semana no terminó allí. Es que mientras seguían las especulaciones sobre el primer encuentro que tendría el equipo gubernamental (el Presidente, con la vicepresidenta) al inaugurar las sesiones Ordinarias el próximo miércoles, donde seguramente también Alberto Fernández intentará hacer un balance proselitista de gestión, tras la “cadena nacional” con la que ensayó días atrás desde la Antártida; el jefe de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, al margen de las internas cada vez más feroces de su propio espacio (el PRO), hizo el lanzamiento formal de su precandidatura a Presidente de la Nación, desde el km 0 de la Ruta 40 (también en la Patagonia, a las 20:23). Sin embargo, la primera presentación pública fue en una casa particular en Scalabrini Ortiz y Libertador, la casa de Mirtha Legrand donde la diva festejó sus 96 años, rodeada de sus amigas (Coca Calabró, las Álvarez Argüelles, Susana Reta, o Myette Ferrucio), además de su hija, su nieto Nacho y su padre Ignacio Viale; además de Jorge Lanata y esposa; Martín Cabrales, Daniel Funes de Rioja, entre otros, aunque la nota fue la presencia de Rodríguez Larreta y su novia Milagros, los más requeridos. La sorpresa: Raúl Lavié cantando My way.