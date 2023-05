Charlas de quinchos

Mensajes

Si algo más o menos distinto caracterizó a la última semana fue la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández televisiva y hasta epistolar, a partir de la entrevista que dio a C5N y la nueva misiva que envió al Congreso del PJ el martes pasado. El hecho se repetiría este jueves 25 de mayo, no por la fecha patria, sino por la conmemoración de los 20 años de la asunción de la fórmula Kirchner (Néstor)- Scioli, que justificará la nueva movilización y “presencia central de la expresidenta” (al decir de un seguidor), especialmente de parte del oficialismo “cristinista” (léase, La Cámpora, Instituto Patria, etc.), y sus deseos expresos, ya varias veces rechazados por Cristina Fernández, de que sea cabeza de boleta en las próximas elecciones. Nadie tiene demasiado en claro cuál es la estrategia de la actual vicepresidenta, y por lo tanto, simultáneamente también comenzaron a generarse distintos movimientos para reacomodar eventualmente el tablero y avanzar con alguna fórmula que pocos creen que pueda llegar a ser “ganadora”, dada la absoluta centralidad que sigue teniendo la ex presidente. De todos modos, para esos cargos siempre son varios los candidatos anotados, desde el ministro Eduardo Wado de Pedro, protegido de Cristina; el sempiterno exembajador, exgobernador, exvicepresidente, Daniel Scioli, y naturalmente, el hoy por hoy hombre fuerte del Gobierno, el ministro Sergio Massa, que cuenta con el respaldo del establishment, y varios otros comparativamente menores. Sin embargo, el caso más enigmático, junto con el de la propia Cristina Fernández, es este último pues por un lado, no está claro que efectivamente Massa quiera ser candidato en esta vuelta; y tampoco se sabe si el resto del justicialismo está dispuesto a respaldarlo. Lo que sí se sabe, es que de no ser candidato, perderá buena parte del poder de gobernabilidad con que hoy cuenta, y todavía faltan 5 meses para la primera vuelta electoral. También, señalan algunos, se debilita mucho del poder de negociación internacional que tiene hoy al ser, aunque sea “en las sombras”, un presidenciable. En tal sentido se menciona la inminente negociación que se encara en China (por ampliación del swap existente) para permitir, además, pagar energía con yuanes. Otro caso es el del eventual swap con Brasil. El otro nombre presidencial que reaparece en danza es el del bonaerense Axel Kicilloff, aunque en ese caso se pondría en riesgo la estratégica provincia de Buenos Aires, distrito en el que “el Kici” parece tener aún bastantes adhesiones. “Para vestir a un santo, no podemos desvestir a otro”, se quejaba uno de los operadores de la provincia, repitiendo un reclamo que es común a prácticamente todos los espacios: no hay gente “mostraba” y que traicionen para los gabinetes, y tampoco para las listas.