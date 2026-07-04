Chubut: cruce de Ignacio Torres con un intendente por la política de viviendas + Agregar ámbito en









El gobernador criticó a Othar Macharashvili, jefe comunal de Comodoro Rivadavia, por la demora en la definición de los beneficiarios por la asistencia habitacional.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Las consecuencias del desplazamiento ocurrido en la ladera del cerro Hermitte todavía repercute en Chubut, dado que -a casi seis meses del derrumbe- aún no se concretó la implementación de la política de distribución de viviendas. Eso llevó al cruce entre Ignacio Torres y el intendente del municipio afectado, Comodoro Rivadavia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En una actividad en esa localidad, el gobernador remarcó que las primeras viviendas estarán finalizadas este mismo mes y remarcó que, una vez concluidas las obras, la entrega dependerá de que el municipio complete la nómina de beneficiarios. En ese sentido, apuntó contra la demora de Othar Macharashvili en informar la definición administrativa a las familias afectadas.

"Yo no tengo nada contra el intendente pero sí estoy en contra de que mientan, y desde el municipio le mintieron a las familias diciendo que no se estaba haciendo nada", señaló Torres en conjunto con comodorenses, y endureció su postura contra el jefe comunal: "Las familias fueron estafadas por el municipio". Luego le escribió por redes sociales: "Lo invito a que nos reunamos cuanto antes y le pido que deje de jugar con la angustia y el sufrimiento de tantas familias".

Intendente @otharmach, de la misma manera que se lo transmití personalmente, quiero compartir públicamente lo que hablé con las familias afectadas por el derrumbe del cerro Hermitte, que además fueron estafadas por el municipio.



Lo invito a que nos reunamos cuanto antes y le… pic.twitter.com/aJYvdgja5D — Nacho Torres (@NachoTorresCH) July 4, 2026 El hecho remite a la tragedia vivida en enero de este año, cuando se dio un desplazamiento en la ladera sur del Cerro Hermitte, que forma parte del grupo mesetario de Comodoro Rivadavia junto con el Chenque y el Viteau. El fenómeno provocó graves daños en varias viviendas y obligó a evacuar preventivamente a cerca de 300 familias. Además, generó grietas en paredes y pisos, derrumbes y cortes en los servicios de agua y gas. En ese marco, el Gobierno provincial anunció créditos hipotecarios de hasta $300 millones para familias damnificadas

Ignacio Torres se reunió con Diego Santilli por la reforma laboral El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se reunió este jueves en la Casa Rosada con Diego Santilli, donde abordaron una agenda de trabajo conjunta, que incluyó el pedido de Nación para apoyar el proyecto de reforma electoral en el Congreso. Tras asumir la Jefatura de Gabinete, el funcionario nacional dejó en claro que las conversaciones con los jefes provinciales seguirán corriendo por su cuenta. Así, en sus primeros días de gestión recibió al catamarqueño Raúl Jalil. Un día después fue el turno del chubutense Torres, dos dirigentes cercanos al oficialismo.

Ignacio Torres junto al jefe de Gabinete Diego Santilli, en Casa Rosada. Casa Rosada Después de la reunión, "Nacho" Torres dialogó con la prensa y comentó: "Hay que ver cuál es la reforma electoral, hasta el momento no hay nada presentado. Esperamos que sea coherente con la reforma electoral que hicimos en Chubut". Al respecto, recordó que el PRO tiene un proyecto propio al respecto y subrayó que "no tiene sentido que haya una PASO cuando no hay competencia". "No creo que tengamos un proyecto de eliminación de las PASO, creo que va a haber un proyectó más amplio donde cada uno va a poner sobre la mesa las iniciativas que tiene", deslizó. No obstante, aclaró que "no hay mucho tiempo", ya que la intención de Javier Milei es que los cambios tengan impacto en los comicios del año próximo. Por último, el líder sureño dijo que es un "debate interesante, que generalmente plantea la oposición, pero que hoy lo hace el oficialismo".