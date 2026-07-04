De cuánto es la fortuna de Tom Holland y cuánto ganó con Spider-Man

De los escenarios de Londres a la cima del cine mundial, el actor británico construyó una carrera que hoy lo ubica entre las figuras más cotizadas.

Su recorrido profesional lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de Hollywood durante la última década.

La carrera de Tom Holland dio un giro definitivo cuando fue elegido para interpretar a Peter Parker en el Universo Cinematográfico de Marvel. Desde entonces, el actor pasó de ser una joven promesa del cine británico a convertirse en uno de los rostros más reconocidos de Hollywood y acumular una fortuna millonaria .

Aunque gran parte de su popularidad está ligada al superhéroe de Marvel, Holland también participó en producciones como The Impossible, Uncharted y Cherry, además de consolidar una imagen pública que combina bajo perfil con una presencia constante en los grandes estrenos.

En los últimos días volvió a ser noticia por un motivo inesperado. Un spot promocional de la nueva película del Hombre Araña reunió al actor con Lionel Messi y la campaña recorrió el mundo en cuestión de horas, alimentando el entusiasmo de los fanáticos de ambos.

El actor británico atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera y vuelve a estar en el centro de la escena.

Tom Holland nació el 1 de junio de 1996 en Kingston upon Thames, Inglaterra. Es hijo del comediante y escritor Dominic Holland y de la fotógrafa Nicola Frost. Desde chico mostró interés por el baile y comenzó a tomar clases de hip hop, una actividad que terminaría cambiándole la vida.

Durante una presentación escolar fue descubierto por integrantes del equipo creativo del musical Billy Elliot. Tras un largo proceso de audiciones y preparación, debutó en el West End londinense interpretando al protagonista , un papel que le dio reconocimiento cuando todavía era un adolescente.

Su salto al cine llegó en 2012 con The Impossible, donde compartió pantalla con Naomi Watts y Ewan McGregor. La película, basada en el tsunami ocurrido en el océano Índico en 2004, recibió una gran aceptación de la crítica y permitió que la industria comenzara a seguir de cerca su evolución como actor.

La explosión de su carrera en Marvel: cuánto ganó con Spider-Man

El gran punto de inflexión llegó en 2015, cuando Marvel y Sony lo eligieron como el nuevo Peter Parker. Su primera aparición fue en Captain America: Civil War y, aunque el papel era secundario, marcó el inicio de una de las etapas más exitosas de su carrera.

Después llegaron Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home y Spider-Man: No Way Home, además de sus participaciones en las películas de los Avengers.

Entre nuevos proyectos y una popularidad que no deja de crecer, el protagonista británico vuelve a captar la atención del público. Instagram Tom Holland

Holland cobró unos u$s250.000 por su participación en Captain America: Civil War. Para Spider-Man: Homecoming recibió un salario base de u$s500.000, aunque los premios por rendimiento comercial elevaron ese ingreso hasta al menos u$S1,5 millones.

Con el crecimiento de la franquicia también crecieron sus contratos. En Spider-Man: Far From Home habría percibido alrededor de u$s4 millones, mientras que por Avengers: Endgame su remuneración rondó los u$s3 millones. En conjunto, la primera trilogía de Spider-Man le habría generado cerca de u$s10 millones, sin contar participaciones posteriores ni nuevos acuerdos.

El cruce con Lionel Messi que sorprendió a los fanáticos

A pocos días del estreno internacional de Spider-Man: Brand New Day, Sony lanzó un video promocional que unió dos mundos muy distintos: el cine de superhéroes y el fútbol. En el spot, Lionel Messi aparece buscando a Spider-Man en un bar de Nueva York. Allí se encuentra con Tom Holland, quien primero lo recibe como Peter Parker y luego se transforma en el famoso superhéroe para sobrevolar la ciudad junto al capitán argentino.

La campaña fue difundida en medio del Mundial y rápidamente se volvió viral. Miles de usuarios compartieron el video en redes sociales y celebraron la inesperada combinación entre uno de los futbolistas más importantes de la historia y el actor que desde hace una década interpreta al Hombre Araña.

El patrimonio de Tom Holland

La fortuna de Tom Holland alcanza los u$s25 millones. Esa cifra contempla sus salarios en Marvel, otros proyectos cinematográficos, acuerdos comerciales y propiedades inmobiliarias, entre ellas un departamento valuado en varios millones de dólares en Londres.

Con apenas 30 años, Holland continúa ampliando su filmografía y mantiene una agenda cargada de producciones. Su regreso como Spider-Man, junto con nuevos proyectos fuera del universo de los superhéroes, indica que su patrimonio todavía podría seguir creciendo en los próximos años.