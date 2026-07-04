Hallaron un cuerpo en Uruguay e investigan si pertenece a uno de los pescadores desaparecidos

El cadáver fue encontrado en la costa uruguaya y será sometido a pericias para determinar su identidad. Hasta ahora, dos de los cinco hombres que salieron a pescar desde Hudson fueron hallados sin vida.

Investigan si el cuerpo hallado es de uno de los pescadores desaparecidos.

La Prefectura de Uruguay encontró en las últimas horas un cuerpo en la costa e inició una investigación para establecer si se trata de uno de los pescadores argentinos desaparecidos en el Río de la Plata desde mediados de junio.

De acuerdo con las primeras informaciones de la causa, el cadáver no presentaría lesiones externas compatibles con la intervención de terceros . Una de las hipótesis que se analiza es que el cuerpo haya sido arrastrado por la corriente y los fuertes vientos registrados en la zona.

El hallazgo generó expectativa en Argentina por el caso de los cinco pescadores que desaparecieron el pasado 14 de junio , luego de embarcarse desde la costanera de Hudson para realizar una jornada de pesca deportiva de pejerrey.

Hasta el momento, solo dos de ellos fueron encontrados sin vida: Carlos Kovach , de 60 años, y Sebastián Romegialli , de 52. En tanto, continúan desaparecidos Claudio Kovach , de 51 años y hermano de Carlos; Damián Giubu , de 42; y Diego Alejandro Boscardín , de 28.

Hasta el momento no pudo confirmarse si el cuerpo hallado en Uruguay corresponde a alguno de los argentinos buscados , según informó el medio La Nación. La Fiscalía Letrada de Atlántida ordenó realizar las pericias correspondientes para determinar la identidad de la víctima y establecer la causa de muerte.

La desaparición de los pescadores

Los cinco hombres habían salido el 14 de junio a bordo de la lancha Chamigo-Ho, desde la zona de Hudson, en el partido bonaerense de Berazategui. Al no regresar, sus familiares realizaron la denuncia y se activó un amplio operativo de búsqueda.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Borrone. En paralelo, la Prefectura Naval Argentina desplegó guardacostas, un avión, motos de agua y patrullas terrestres sobre una amplia franja del Río de la Plata, entre el Puerto de Buenos Aires y La Plata.

La búsqueda de los pescadores desaparecidos continúa en el Río de la Plata.

En aquel momento, la fuerza informó que los cinco hombres eran mayores de edad y que varios contaban con experiencia en navegación. Además, la embarcación tenía elementos de seguridad, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, radio VHF y sistema GPS.

Solo dos fueron encontrados

El primero de los pescadores hallados fue Sebastián Romegialli, cuyo cuerpo apareció el 26 de junio a unos 60 kilómetros de la localidad bonaerense de Atalaya, en el partido de Magdalena.

Dos días después, el 28 de junio, fue encontrado el cuerpo de Carlos Kovach. Estaba a unos 20 kilómetros de la costa argentina, a la altura de Punta Indio, también en la provincia de Buenos Aires, y a aproximadamente 130 kilómetros del lugar desde donde habían partido.

Mientras avanzan las pericias en Uruguay, las familias esperan que el nuevo hallazgo permita aportar información clave sobre lo ocurrido en el Río de la Plata.