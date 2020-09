Ciberataque a migraciones y un pedido de rescate millonario

El incremento de los ciberataques en el mundo se cobró la primera víctima de un organismo del Estado argentino: La Dirección Nacional de Migraciones. La preocupación respecto del golpe cibernético gira en torno a qué información accedieron y quiénes son los autores. Si bien en un primer momento desde el Ministerio de Interior (el organismo a cargo de Migraciones) aseguraron que no hubo robo de datos críticos, los atacantes dicen tener información sensible y amenazan con publicarla el próximo miércoles. Sin embargo, desde el Ministerio confirmaron que no pagarán los 76 millones de dólares que exigen los atacantes ni tampoco negociarán con ellos.