Cierre del Debate presidencial: qué dijo cada candidato en la segunda edición

"Tenemos un desafío enorme por delante y tenemos que dar un mensaje contundente: no somos sometidos ni cómplices . Este 22 de octubre hay 5 formulas presenciales y te pedimos que elijas según tus convicciones, tus valores, que no te resignes", inició la diputada Nacional Myriam Bregman .

"¿Sabés la importancia de tener diputados en el Congreso que no se van a vender ni a dar vuelta? Esta lucha necesita que te involucres, porque tenemos que enfrentar lo que viene, defender nuestros derechos e ir por más . Esta campaña tomala en tus manos, sabes que hacemos todo a pulmón, difundámosla por todo el país, llevémosla a cada lugar y te propongo algo: levanta la Izquierda, levantemos la izquierda", sintetizó.

"Les debería dar vergüenza. Sin embargo, ninguno les pidió perdón, ninguno resignó un privilegio, ninguno trató de terminar con el modelo de la casta, ninguno dio un paso al costado a pesar de su estrepitoso fracaso. Y claro, no lo van a hacer porque esta atornillados a los carguitos", criticó.

"Por eso ellos no pueden ser la solución al problema porque son el problema. Por ende les pido a los argentinos de bien que están mirando el debate que se pregunten: ¿Ustedes creen que una Argentina distinta es posible con los mismos de siempre?", cerró.

Debate presidencial: qué dijo cada candidato sobre Trabajo y Producción

Cierre de Patricia Bullrich: "Más fuerte que ellos"

La exfuncionaria de la gestión de Mauricio Macri y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, presentó su última exposición en el Debate Presidencial. "Yo soy una luchadora, luché toda mi vida contra los poderosos y corruptos que se creen dueños de todos, contra los que arruinaron de este país hermoso, contra los que abusan del poder que tiene", arrancó.

"Te aseguro, a estos tipos no los derrotás con discursos lindos, los derrotás siendo más fuerte que ellos. Yo los enfrenté siempre y como presidenta los voy a seguir enfrentando, para que tengas el país que te mereces, para que tu hijo no se vaya del país, para que puedas vivir y trabajar en paz, para que los corruptos no te sigan robando, para que los chicos tengan 190 días de clase, ni uno menos", propuso.

"El 22 de octubre el poder cambia, y lo tenés vos en tus manos. Usalo para decirle 'no' al kirchnerismo y para decirle 'sí' a un cambio de verdad. El cambio de Juntos por el Cambio", completó.

Juan Schiaretti: "Nos siguen apoyando con su voto los cordobeses"

"Compatriotas, como les dije la semana pasada: no está escrito en ningún lado que los argentinos estemos condenados al fracaso. Al fracaso nos llevaron el kirchnerismo y el macrismo, cuyos candidatos hoy son Sergio Massa y Patricia Bullrich. Eso fue lo que nos llevó al fracaso", consideró el exgobernador cordobés Juan Schiaretti en su último minuto de disertación en la segunda parte del Debate Presidencial.

"Creo que además que hay propuestas que no se aplicaron en ningún lado del mundo y significan un viaje a lo desconocido y no mostrar experiencia de gestión en ningún lado", continuó.

"Por mi parte, además de mostrar mi gestión al frente de mi provincia, que la hizo progresar y por eso nos siguen apoyando con su voto los cordobeses. Defendí al interior frente al centralismo del AMBA porque soy el único candidato del interior profundo de la patria. Les pido que me acompañen con su voto para hacer un país normal y federal", cerró.

Massa cruzó a Bullrich: "Yo pedí la renuncia de Insaurralde, vos no pediste la de Milman"

El cierre de Sergio Massa: "Vamos a pelear por la distribución del ingreso"

"Probablemente este minuto sea uno de los más importantes de mi vida. Quiero contarte cuál es el camino que la Argentina tiene que elegir los próximos cuatro años. Volver atrás, un salto al vacío, o apostar a un modelo de producción y desarrollo", inició el ministro de Economía, Servio Massa.

"Quiero hablarte a vos que sos mamá y protegerte de esos que promueven la libre venta de armas. Quiero hablarte a vos que sos científico y docente, y que creés en nuestros investigadores y en la educación pública. Quiero hablarle a nuestras pymes, a nuestros trabajadores, y decirles que vamos a pelear por la distribución del ingreso", expresó.

"Argentina está saliendo de una crisis, tal vez la peor de los últimos 20 años. Y lo peor ya pasó. El 22 de octubre vos tenés un minuto importante, porque seguramente vas a decidir por los próximo 4 años. Te pido que vayas sin bronca y odio, te pido que vayas a buscar la bandera argentina al cuarto oscuro", concluyó.