Debate presidencial: qué dijo cada candidato sobre Trabajo y Producción

De cara a las elecciones del 22 de octubre, la segunda edición del debate presidencial los cinco aspirantes a la presidencia de la Nación , Sergio Massa (UP), Patricia Bullrich (JxC), Javier Milei (LLA), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (FI) incluyó como segundo eje temático t rabajo y producción.

El exgobernador de Córdoba y candidato por Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, inició el segundo tema tratado en el Debate Presidencial. ”Argentina tiene una tasa de inversión menor que el promedio de América Latina y para que haya inversión tiene que haber estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y no atacar a los inversores como hace el kirchnerismo. Además tenemos que tener una estructura impositiva que no castigue a la producción”, analizó en el inicio de su exposición.

”Yo propongo lo que hice en Córdoba para extenderlo en todo el país, como el Programa Primer Paso para hacer prácticas rentadas en las empresas privadas, poniendo recursos entre el Estado y los empresarios. Eso permitió que 200.000 jóvenes hicieran su práctica en la empresa privada y muchos de ellos hoy son gerentes. Además de esto propongo que la promoción para las PyMEs para la industria se dé en función de los costos y no de su inversión", propuso.

"Hay que bajarle la energía y darle subsidio a la mano de obra, como hacemos en nuestra provincia de Córdoba".

Sergio Massa sobre trabajo y producción: mejora del ingreso, impuestos y desarrollo exportador

El ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa afirmó "poner en el Trabajo uno de los ejes centrales de los próximos cuatro años".

"Hemos planteado, y estamos planteando, una mejora en el ingreso desde dos lugares: obviamente la paritaria libre, pero además, la reducción de impuestos", propuso al tiempo que recordó: "ya hay 16,5 millones de argentinos que reciben la devolución del IVA, y obviamente terminamos con la mentira del impuesto a las Ganancias sobre el salario, y más de dos millones de argentinos ya no tienen esa preocupación".

"Creemos que además hay que seguir haciendo, y en ese sentido hablarles a las personas con discapacidad que hoy son rechazadas del mundo del trabajo, básicamente porque la pensión funciona como un límite. Se termina el límite de que el que tiene pensión no puede trabajar, se termina esa muralla", continuó.

"En paralelo, quiero dejar claro en el mundo del trabajo el rol de las mujeres que hoy son discriminadas en el salario. Vamos a impulsar la obligatoriedad de que las empresas, por la misma tarea, paguen la misma remuneración a hombres y mujeres", observó.

"Quiero hablarles a las pymes, decirles que ya empezamos a eliminarles las cargas sociales hace dos semanas por los nuevos empleos y por el empleo de los jóvenes, además de por incorporar a beneficiarios de programas sociales, y en paralelo decirles que vamos a un sistema de simplificación tributaria", propuso.

"No quiero empresarios pymes en Argentina que tienen que hacer un curso porque pagan 150 impuestos entre Nación, provincia y municipio. Por último, quiero ser claro respecto del programa de desarrollo exportador. Energía, minería y agro, vamos a seguir impulsándolos porque son la consolidación de las reservas argentinas", cerró."

Javier Milei sobre producción y trabajo: "Modernización del sistema laboral"

"El PBI y el empleo formal privado están estancados desde el año 2011", arrancó Javier Milei en el segundo eje temático del debate. "Esto implica que el ingreso per cápita argentina está 15% por debajo de dicho nivel de referencia. No solo eso. La cantidad de puesto de trabajo está clavado en 6 millones. Y es tan escandaloso el desequilibrio en el mercado laboral que 8 millones que están en el mercado informal", expresó.

"La única forma de encontrarle solución a esto es con crecimiento económico. El crecimiento económico implica acumulación de capital físico y humano. También progreso tecnológico. La acumulación de capital se da cuando uno invierte. Nadie va a invertir dinero si no va a ganar plata", propuso.

"Estas medidas de combatir el modelo de la casta tiene que ser complementado con un sistema de modernización del sistema laboral y reducción de las penalidades. De modo tal que haya crecimiento con acumulación de capital y suba de salario real", completó..

Esto dijo Patricia Bullrich sobre trabajo y producción en el debate

"La Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Hace 20 años la mafia política sindical kirchnerista se lleva todo a su casa: están en los bolsos de López, están en el yate de Insaurralde. Un juicio laboral se lleva puesta una Pyme, un monotributista cobra una jubilación de porquería, el trabajo sólo se consigue en la informalidad", cuestionó Patricia Bullrich en el inicio de su propuesta en torno al trabajo y la producción.

"Nosotros queremos sacarle la pata de encima a la producción de verdad, como lo hicimos cuando fuimos gobierno. A las Pymes, al campo y a la producción en todas las partes de nuestro país", propuso.

En esa línea, renovó los cuestionamientos del inicio de su exposición. "Miente Massa cuando dice que no sacamos las retenciones. Nosotros defendemos a los que trabajan, no a los que bloquean empresas. Ustedes defienden a los sindicalistas de la CGT que todos los días cierran empresas y terminan con el trabajo argentino. Nosotros vamos a terminar con los impuestos al trabajo. Vamos a hacer una verdadera ley para el trabajo informal. Porque hoy si tenés trabajo informal o tenés planes sociales no entrás. Una ley simple y clara para que se puedan conseguir puestos de trabajo".

"Y vos milei con Barrionuevo al lado no vas a hacer nada. Ya te metiste adentro, ya te metió la casta adentro", criticó al candidato de La Libertad Avanza.

"Por otro lado te lo digo clarito: las indemnizaciones tienen que ser justas para las dos partes. Hoy no lo son. El comercio con el mundo no puede haber ningún tipo de “Tongolini”. Con nosotros esa Argentina del paro permanente se termina. Viene una Argentina del trabajo, una Argentina donde las familias puedan conseguir empleo, donde puedan vivir en felicidad y no estén todos los días extorsionadas por los gerentes de la pobreza", cerró.