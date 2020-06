AMBA: avanza acuerdo para reforzar aislamiento y definir medidas

Desde la Ciudad aseguran que siguen con atención la curva de contagios y que las camas de terapia intensiva están al 35% de su ocupación. Un porcentaje que no se alteró con la salida de runner ni con los paseos familiares. En provincia de Buenos Aires, en cambio, ya existe un 44% de ocupación de camas de terapia intensiva. “En la Ciudad de Buenos Aires piensan que es un problema de los barrios de emergencia, hay relajación social pero el problema no pasó”, advirtió el Presidente en la entrevista. “Salían a correr en grupos que es exactamente lo que no hay que hacer (…) El Problema no es de Horacio, es nuestro. No es de Axel, es nuestro. Tenemos que resolverlo juntos. Yo lo entiendo a Horacio. Hay una demanda de que todo se libere en la Ciudad que debería ser revisada”, advirtió el jefe de Estado.

El Presidente habló de “tomar medidas ya, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Hay que revisar algunas medidas. Restringir más el transporte público y salidas a correr. Y poner más controles”. Casi un mix perfecto de los planteos de Larreta y Kiclliof. Por la tarde, también en Radio 10, Rodríguez Larreta destacó el trabajo en conjunto con Nación y Provincia y aseguró que seguirá el trabajo coordinado. “Nosotros vamos a tomar las decisiones basados en datos rigurosos y en la ciencia. Si los datos lo ameritan, tomaremos decisiones. Vamos siguiendo la curva de contagios todos los días. Pero no me gusta adelantar medidas. Todas las medidas las tomamos en función de los casos. Cuando tomemos alguna medida, la comunicaremos”, aseguró el jefe de gobierno porteño.

Es decir, no está tanto bajo revisión en el gobierno nacional la apertura de comercios de barrio en la Ciudad de Buenos Aires ni los paseos familiares sino más bien las salidas a correr. En el gobierno porteño llevarán como propuesta extender la aplicación de reserva de asientos de tren, limitada a trabajadores esenciales, también a las líneas Sarmiento y Roca. Por ahora funciona sólo de manera experimental en el Mitre. Al tratarse de un conglomerado de más de 500 mil habitantes, el Poder Ejecutivo Nacional, vía Santiago Cafiero, está en condiciones de vetar o habilitar cualquier medida de flexibilización del aislamiento que adopten tanto Larreta como Kicillof. De fondo, el jefe de gobierno porteño reclama que se aumenten los controles del lado de la provincia para limitar el uso del transporte público sólo a trabajadores esenciales que ingresan a la Capital Federal. “No hacen bien los controles”, desliza un funcionario porteño para explicar que la circulación de personas en trenes y colectivos no baja por presuntas fallas en los controles a la hora de abordar medios de transporte público interjurisdiccional.

Quirós buscará llevar calma al encuentro de esta tarde con sus pares de Salud de Nación y Provincia. En la Ciudad estiman que pese al aumento de casos, la curva no se disparó. Sólo se pasó de una meseta de 400 casos promedio diarios a otra meseta de 500. Un aumento que atribuyen al programa Detectar, de testeo puerta a puerta que se aplicó en los barrios de emergencia y en Balvanera, Flores y La Boca. Esta semana se moverá a Barracas y Constitución.