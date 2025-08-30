Coimas en ANDIS: Eduardo Menem defendió a Martín y Lule tras denunciar una "campaña de desprestigio" contra su familia

El exsenador apuntó contra las críticas a su hijo y sobrino. Señaló que se está hablando "antes de que se pronuncie la Justicia".

En la causa por los audios por presuntas coimas atribuidos al exfuncionario de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo , el exsenador Eduardo Menem denunció una “campaña de desprestigio” contra su familia y señaló que está habiendo juicios "antes de que se pronuncie la Justicia”.

Además, continuó: “Acá están condenando y manoseando nuestro apellido de forma maliciosa. No es la forma en la que se tiene que tratar. Me siento agraviado ”.

Acto seguido, insistió en que su familia está siendo víctima de una “ campaña de desprestigio ” y justificó que Lule ocupe un cargo importante: “Habrá que ver. No se puede decir nada antes de que se pronuncie la Justicia. Si no, están condenando de antemano”.

Diego Spagnuolo Karina Milei Javier Milei Martín Menem Eduardo se refirió sobre Martín y Lule: "Están condenando nuestro apellido".

El exsenador también se mostró molesto por quienes utilizan el concepto de “clan” para referirse a la familia Menem y dijo que considera al término como una “calificación peyorativa”. “Somos una familia honorable descendiente de un inmigrante que trabajó en el país y triunfó. Nos dio la educación y todos nos conocen. Estamos bajo ataque”, agregó.

A su vez, contó que está en permanente contacto con su familia y manifestó: “Confío plenamente. No voy a permitir que le hagan cargos que son totalmente improcedentes. Yo defiendo mi apellido, que se ve perjudicado. No hay un fundamento serio y están condenando antes de que la Justicia se pronuncie”.

Javier Milei confirmó la veracidad de los audios de Diego Spagnuolo y anticipó que lo llevará a la Justicia

En medio de incidentes en una caravana de campaña en Lomas de Zamora, el presidente Javier Milei habló por primera vez este miércoles sobre los audios del escándalo por el presunto cobro de coimas a cargo de Karina Milei en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). No negó su veracidad y aseguró que su exabogado, Diego Spagnuolo, "miente" y que lo llevará a la Justicia.

"Todo lo que dice (Diego Spagnuolo) es mentira. Lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió", afirmó Milei en medio de la caravana de campaña ante una consulta de la prensa.

El mandatario participó este miércoles de una recorrida electoral por el partido del conurbano, en el marco de la complicada campaña libertaria en la provincia de Buenos Aires de cara a los comicios locales del 7 de septiembre. En ese contexto, un grupo de personas agredió con piedras y botellazos al jefe de Estado, que se encontraba acompañado de su hermana, Karina Milei.