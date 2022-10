Coloquio de IDEA: qué dijeron los gobernadores sobre estabilidad fiscal, exportaciones, federalismo y empleo

Los cinco dirigentes pusieron énfasis en que sus administraciones lograron la estabilidad fiscal, con un gasto público responsable y un fuerte control de las cuentas. Morales contó el ejemplo de su provincia: "Tuve que resolver 32 años de déficit fiscal en Jujuy, me llevó un poco más de tres. Pero no se puede gobernar sin equilibrio fiscal".

Además de destacar la relevancia de la macroeconomía, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) adelantó que en caso de llegar al Gobierno nacional pondrá el foco "en la micro y los planes estratégicos".

A su vez, coincidió con Larreta en la necesidad de "cerrar la grieta" y "pensar a 20 años". También contó que junto a Capitanich, con quien comparte el Norte Grande, se pusieron de acuerdo en "no hablar de política partidaria y hablar de política productiva".

Asimismo, remarcó la necesidad de que las pymes y el sector minero tengan reglas fiscales sostenidas en el tiempo, subrayando la necesidad de aumentar las ventas al exterior: "Chile ha exportado 63.000 millones de dólares el año pasado, Argentina 3.200 millones. Solo Jujuy exportará 3.000 millones en litio el año que viene".

Morales sobre las elecciones del 2023: "Espero que nos toque a alguno de los que estamos acá"

Con miras a los comicios del año que viene, Morales reiteró los deseos de llegar a la Casa Rosada: "Lo que viene es liderazgo y capacidad de gestión. Espero que nos toque a alguno de los que estamos acá".

Capitanich puso el foco en el potencial argentino para el futuro, sobre todo en materia energética: "Hay energías renovables de alta calidad. Solar en el norte, eólica en el sur, con hidrógeno verde, y la perspectiva potencial de Vaca Muerta, el segundo yacimiento no convencional [en el mundo] en gas y el cuarto en petróleo. Podemos superar la restricción energética, bajar el precio promedio de energía y corregir el déficit fiscal que genera el subsidio".

Sobre la "restricción externa", opinó: "Sin estabilidad cambiaria, no hay estabilidad macroeconómica. Sin estabilidad macroeconómica, no hay inversiones. Sin inversiones, no hay empleo. Sin empleo, no hay crecimiento sostenible con equidad distributiva. Y Argentina ha tenido [hace muchos años] incumplimientos de tres reglas básicas. La fiscal, monetaria y cambiaria".

Capitanich hizo un repaso histórico de las últimas décadas, con períodos de inflación de dos y hasta tres dígitos, remarcando lo difícil que es gobernar en esas condiciones y lograr actividades productivas. Sin embargo, puso el ejemplo de las provincias, de que sí se pueden corregir las asimetrías: "Todos acá tenemos superávit fiscal", celebró.

"Los gobernadores de las provincias argentinas estamos dando un buen ejemplo de capacidad para gobernar y ordenar las cuentas públicas, tenemos que hacer un gran esfuerzo en el orden nacional", concluyó.

Perotti pide producir alimentos con valor agregado y llama a "conquistar mercados"

Perotti, cuya provincia registra entre el "22% y 24% del total de las exportaciones nacionales", remarcó que el potencial nacional para salir a venderle al exterior se concentra en "los minerales, el gas, el petróleo, los alimentos y la economía del conocimiento".

Igualmente, remarcó que Argentina, además de vender alimentos para animales, debe empezar a introducir valor agregado para aparecer en las góndolas de los supermercados. Es decir, producir más comida para humanos. Con ese tono, llamó a "conquistar mercados", considerando los cambios globales, con inseguridad alimentaria, los efectos de la pandemia aún latentes y la guerra entre Rusia y Ucrania, que causa impactos globales.

"La crisis energética internacional también le da al biodiésel una oportunidad de crecimiento en las exportaciones", destacó el gobernador de Santa Fe. Para ello, pidió "ganar competitividad hacia adentro".

La disputa de la coparticipación

Larreta, por su parte, pidió tener "un solo tipo de cambio". Pero aclaró: "Si Argentina no crece, si no hay un plan de desarrollo industrial, no hay política cambiaria que valga". El líder porteño dijo que se requiere "un plan integral", cuya base es "la estabilidad", poniendo el foco en la inflación. "Con estos niveles, ningún país en el mundo crece", agregó.

También criticó al Gobierno nacional: "Todas las provincias con equilibrio fiscal. Y si miramos a Nación, hay un déficit de cuatro puntos del producto". Por eso, Larreta pidió "replantear el sistema de coparticipación", y añadió: "Hay que volver a construir un país federal. Hoy es un país unitario, el nivel de concentración de recursos en el Gobierno nacional no tiene antecedentes".

En concreto, el gobernador planteó "trasladarle más responsabilidad de recaudación a las provincias y más responsabilidad del gasto". Y enfatizó: "Que cada uno se haga cargo. Eso es un país federal. No puede ser que cada vez que un gobernador quiere hacer una obra, tenga que tocarle la puerta al Gobierno nacional, a burócratas que a veces ni conocen la provincia".

Para el líder opositor, la discusión no es entre la Ciudad de Buenos Aires y el interior: "Ese debate se zanjó hace 150 años". La disputa, según el alcalde, es entre el Estado nacional y las provincias.

A nivel internacional, Larreta hizo hincapié en fortalecer el Mercosur y avanzar en el acuerdo firmado entre ese bloque sudamericano y la Unión Europea (UE): "Nos daría 800 millones de personas en nuestro mercado, de alto valor adquisitivo", destacó. Igualmente, dijo que debería hacerse "con la gradualidad necesaria para proteger el trabajo argentino".

Por otro lado, lamentó la baja participación del país en el mercado internacional: "A pesar de los buenísimos ejemplos que se dieron, Argentina no exporta nada, solo el 16% del PBI, teniendo riquezas de todo tipo. El promedio en el mundo es del 30%", alertó. "Eso muestra lo cerrados que somos", enfatizó.

Al respecto, sostuvo que en Juntos por el Cambio se trabaja en un plan para duplicar las exportaciones en seis años, "con el litio, la energía, alimentos, turismo y la tecnología". Para el político, si se logra aumentar las ventas al exterior, "se acabó el problema del tipo de cambio para siempre".

Reglas sostenidas en el tiempo para aumentar las exportaciones

Por su parte, Uñac expresó que "el mundo avanza hacia la multilateralidad". El gobernador sanjuanino hizo hincapié en la necesidad de tener reglas claras para sumar inversiones en su provincia, logrando "calidad, cantidad y continuidad". Y expresó: "Sin esas tres cosas, podemos ofrecerle al mundo las mejores aceitunas y aceite de oliva, y después perderlo por dos o tres años porque cambiaron las reglas de juego".

Uñac destacó la puesta en marcha de una mina de cobre que duplicaría las exportaciones del sector en la provincia. "San Juan es la única provincia sin petróleo y soja, con una balanza comercial favorable, de casi 500 millones de dólares", señaló.

También dijo que pese a tener solo el 3% de su territorio cultivable, lidera cosechas de algunas verduras y hortalizas. Y aunque gran parte de su comercio se destine al mercado interno, remarcó que exporta el 75% de sus minerales, y por eso pide "un modelo exportador que se pueda mantener en el tiempo".

El gobernador contó que su provincia estuvo presente en varias oportunidades en una importante feria minera en Toronto, en distintos años, y dependiendo del Gobierno nacional de turno, había retenciones a la minería o no. "Si no nos entendemos entre nosotros, menos podemos esperar que nos puedan entender desde afuera", consideró. "Tenemos más de un año para las elecciones, un tiempo de oro para definir qué queremos hacer con nuestro país", concluyó.

En materia laboral, los gobernadores de las distintas fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de adaptar la normativa que regula el trabajo en Argentina. Los políticos de Juntos por el Cambio pusieron énfasis en disminuir la litigiosidad, y los peronistas se enfocaron en la necesidad de aumentar el trabajo registrado, en un modelo beneficioso para todos los actores: ganancias para las empresas y buenos salarios.