Combatientes de Malvinas, entre las expectativas y el alerta por "decisiones improvisadas" antes de la cadena de Javier Milei

La Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina emitió un comunicado en la antesala del mensaje que el Presidente brindará. Las advertencias de los veteranos de guerra.

Combatientes de Malvinas se expresaron antes de la Cadena Nacional de Javier Milei.

La Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina se refirió a la Cadena Nacional que Javier Milei realizará esta noche y anticipó que apoyarán toda decisión que contribuya verdaderamente al fortalecimiento de la Argentina y a la defensa de sus derechos soberanos, aunque " señalarán con claridad toda declaración improvisada".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un comunicado, surgido durante un encuentro de sus integrantes, la Confederación indicó que "acompañará toda política seria, permanente y coherente en defensa de la soberanía nacional", y rechazará "todo intento de utilizar Malvinas como instrumento de negociación política o electoral".

Al respecto, los combatientes apuntaron que señalarán con claridad "toda declaración improvisada, toda concesión innecesaria y toda política exterior que abandone la defensa de nuestros intereses permanentes".

"Las advertencias formuladas recientemente por quienes han tenido responsabilidades en la política de Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur deben ser escuchadas con seriedad: no se puede reemplazar una política soberana sostenida por anuncios aislados ni por gestos destinados a las coyunturas electorales", remarcaron.

En paralelo, advirtieron que la Argentina necesita una política exterior que defienda sus derechos sin subordinaciones , que dialogue sin renunciar y que negocie sin olvidar jamás cuál es el objetivo histórico: "Recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre nuestros territorios usurpados, conforme al derecho internacional y a la voluntad permanente de nuestro pueblo".

Por último, el texto convoca a todos los argentinos a defender la Causa Malvinas con responsabilidad, memoria y unidad. "No permitamos que intereses externos ni oportunismos internos debiliten una causa que pertenece a toda la Nación", finaliza.

El documento lleva las firmas del presidente de la Confederación Nacional Combatientes de Malvinas, Ramón Robles, y de su secretaria, Oscar Vázquez.

Javier Milei hablará en Cadena Nacional

En un escenario de total hermetismo, Javier Milei hablará en Cadena Nacional a las 21 horas de este jueves. Entre las diversas especulaciones, se rumorea que podría anunciar leyes para castigar las actividades petroleras en el archipiélago o una estrategia compartida con los EEUU para dar la batalla diplomática, en medio de la tensión entre Donald Trump y el Reino Unido.

Precisamente, esta semana el presidente norteamericano volvió a referirse a la cuestión.

“Estuve allí cuando fue la primera guerra. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes se condujeron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino”, respondió al ser consultado abiertamente sobre si apoyaría a Reino Unido en un nuevo conflicto durante una entrevista con GB News.

Trump no esconde su enojo con Londres por lo que considera un escaso apoyo británico en la guerra contra Irán.