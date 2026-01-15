Con diferencias, La Libertad Avanza y el PJ ponen la mira en las plataformas de repartidores y choferes

A menos de un mes de que la "Modernización Laboral" se vote en el Senado, el peronismo trabaja en una contrapropuesta, que, al igual que el oficialismo, también busca regular la situación de los trabajadores de aplicaciones. Como es de esperarse, las posturas son contrapuestas. Aunque, hay algunos puntos en común.

Con la reforma laboral en discusión, se puso sobre la mesa la dinámica de las apps.

Mientras el Gobierno junta los votos para la reforma raboral , el peronismo trabaja en su contrapropuesta . Las miradas de uno y otro espacio son contrapuestas. Pero, hay un tema en el que coinciden: contemplar una modalidad que no para de crecer en la Argentina y que, en los últimos tiempos, absorbe a una porción de personas que perdieron su trabajo formal. Se trata de las plataformas digitales de repartidores y choferes. Ambos espacios tienen propuestas para ese universo pero, también con miradas opuestas. Aunque, hay algunos puntos en común.

¿Cuántos argentinos trabajan de repartidores y conductores de aplicaciones? Ese dato se desconoce. Pero lo cierto es que, en la Argentina y en el mundo, es una tendencia que crece. Por eso, varios países de la región y del mundo comenzaron a regularlo de diferentes maneras. Este año, la OIT se pronunciará al respecto y sigue de cerca las diferentes legislaciones.

En este contexto, la ley de “Modernización Laboral” de LLA puso el tema sobre la mesa . A tal punto que el texto del oficialismo (que se niega a regular este y cualquier otro sector) incluye el tema en uno de sus capítulos.

“En la Argentina, hoy hay 500.000 personas trabajando en Uber y plataformas. Ahora, ¿qué quieren? No quieren ser empleados en relación de dependencia. Quieren ser monotributistas”, afirmó la senadora Patricia Bullrich un mes atrás, cuando participó en el seminario Propymes organizado por el grupo Techint. Allí, desplegó los principales lineamientos del proyecto que LLA busca aprobar el próximo mes en el Senado.

Más allá de que se desconoce de dónde sacó Bullrich esa cifra, lo cierto es que su afirmación refleja la letra chica del proyecto. A grandes rasgos, la reforma libertaria, primero que nada, no establece una relación laboral entre la empresa y aquellas personas que la utilicen para ofrecer sus servicios. Sino que se lo considera un vínculo comercial.

O, como explicó a este medio Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma, se trata de “un vínculo contractual que se rige por el código civil y comercial”. Es decir, se mantiene tal cual rige actualmente.

Patricia Bullrich 23 Para Bullrich, los trabajadores de plataformas quieren seguir siendo monotributistas. Senado

“El proyecto, lo único que hace, es darle un formato legal a la situación actual. En principio no cambia nada”, continuó Campos. Y agregó lo siguiente: “Pero, para las empresas, tiene un beneficio no menor: les da tranquilidad. Pasan a tener un respaldo legal explícito para su accionar”.

“Hoy no dejan de estar expuestas a que algún trabajador plantee un reclamo alegando que hay una relación laboral encubierta. Con la ley esto no va a ser imposible, pero sí mucho más difícil”, continuó Campos.

Las pocas novedades que incluye el texto para los trabajadores de este tipo de plataformas serían, entonces, el acceso a capacitaciones gratuitas vinculadas a su uso así como también de seguridad vial.

También se les garantiza a los trabajadores la libertad a conectarse, que tengan la posibilidad de aceptar o rechazar pedidos y tener derecho a réplica frente a bloqueos por parte de la app.

Reforma Laboral: la mirada del peronismo

A contramano de la postura libertaria, en el peronismo bregan para que se reconozca la existencia de una relación laboral entre las plataformas virtuales y los choferes o repartidores. Aunque, al mismo tiempo, admiten que se trata de un tipo de trabajo “complementario”.

Con lo cual, consideran que ese vínculo debería variar según la carga horaria. “Que haya opciones”, explicó en diálogo con Ámbito, la diputada de Unión por la Patria Raquel “Kelly” Olmos, quien está a cargo de la redacción de la contrapropuesta en Diputados.

Mariano Recalde tiene la misma tarea de Olmos pero en el Senado. Si bien todavía el PJ no terminó de redactar el proyecto que llevarán al recinto el 11 de febrero, los lineamientos que maneja el senador porteño son muy distintos a los de LLA.

De acuerdo a la propuesta a la que pudo acceder este medio, el camporista impulsa, no solo el reconocimiento de una relación laboral, sino también las negociaciones colectivas. Es decir, que se cree un ámbito de negociación colectiva para determinar salario mínimo, seguridad social, licencias, protección contra el despido.

Jorge Capitanich Mariano Recalde El senador Mariano Recalde trabaja en la contrapropuesta del peronismo. Senado

Asimismo, impulsarían que el algoritmo sea transparente. Es decir, que las plataformas den información “clara y precisa sobre cómo se asignan los pedidos, cómo se evalúan las tareas, cómo se pagan las comisiones y cómo se aplican las sanciones”.

También, el senador busca que exista atención a través de una persona humana, para los trabajadores y, así, evitar bloqueos injustos y solucionar problemas. E incluso, que haya protección del historial laboral. Es decir, que se resguarden las calificaciones de cada trabajador frente al uso, modificación o eliminación que puedan hacer las plataformas.

Asimismo, el camporista busca que haya un reconocimiento de las vacaciones; que se levanten estaciones sanitarias (baños) y de carga de energía.

Puntos en común

Sí es cierto que hay algunos puntos en común entre la mirada peronista y la iniciativa oficialista. Por caso, de alguna manera, ambos espacios buscan que se garantice la libertad horaria, para que cada trabajador pueda conectarse y desconectarse libremente, eligiendo sus propios horarios.

Recalde, al igual que LLA, apunta a que brinden cursos de manejo seguro y responsable y que las compañías provean elementos de seguridad.

Tal cual mencionó Bullrich en aquella exposición que dio en Techint, el camporista coincide en que los trabajadores de las plataformas digitales deben contar con cobertura ante accidentes y riesgos.

Bullrich y Santilli, a la pesca de votos

Mientras el PJ redacta su contrapropuesta, la senadora, que se cargó al hombro el debate de la reforma laboral, se encuentra en la Costa Argentina, y aprovecha para instalar la necesidad de que se sancione la “Modernización Laboral”.

En sus redes, la exministra de Seguridad publicó conversaciones con empresarios que les explican cómo fueron víctimas de la “industria del juicio”, uno de los puntos que LLA dice que erradicará con esta ley.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2011419431101145425?s=20&partner=&hide_thread=false - Che, ¿cómo puede ser esto?

- Bueno, te la tenes que comer.

- Sé que no es culpa de la gente. Es del sistema que lo avala y lo permite.



El sistema laboral de hoy te hace pensar mil veces antes de invertir y contratar.



La reforma laboral es más que necesaria. pic.twitter.com/yiWgstOQRk — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 14, 2026

En tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, se sigue reuniendo con gobernadores para sumar votos en el Congreso. Este jueves, el “Colo” mañana se reúne con el gobernador Alfredo Cornejo (Mendoza) y visitará San Juan, para ver al mandatario Marcelo Orrego.

En tanto, este viernes se reunirá con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. El lunes, en tanto, pisará Salta donde se reunirá con Gustavo Sáenz.