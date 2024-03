Conferencia de Patricia Bullrich en Rosario: acusa a narcos de terroristas y envía más fuerzas de serguridad

"Vamos con toda la fuerza y con la decisión. Tendremos el apoyo operativo de las Fuerzas Armadas", indicó Bullrich y aclaró acerca de los medios con los que cuentan: "No son muchos porque hemos recibido medios muy deteriorados, no tenemos autos, no tenemos helicópteros".

La intención del Gobierno es que la ministra se reúna con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para operativizar el Comando Unificado anunciado días atrás y con familiares de víctimas que quieran participar del combate a los narcos.

"Vamos a recorrer las zonas más picantes de Rosario y vamos a tener una acción muy concreta, más profunda, porque teníamos una baja de homicidio importantes y hemos tenido recrudecimiento a partir de haberles cerrado los grifos del negocio", sostuvo.

Para Bullrich, que estará acompañada por su par de Defensa, Luis Petri, se trata de una tarea compleja: "En una ciudad grande es difícil tener control de todos y cada uno de los ciudadanos que se mueven y no sabés cómo puede aparecer el atentado".

"Tenemos que estar a la altura de la complejidad que nos han planteado", concluyó.