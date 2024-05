Conflicto diplomático con España: ¿cómo podría afectar a los trámites de ciudadanía?

Desde el gobierno español exigieron inmediatamente la rectificación en público de Milei tras las acusaciones a Begoña Gómez , esposa del presidente español Pedro Sánchez. Manuel Adorni , vocero presidencial, ya confirmó que " no pedirán disculpas ".

Para Lorena Suárez , representante del PSOE - partido gobernante en España - en Argentina, es una posibilidad que el gobierno de Sánchez " retire su personal diplomático de Argentina hasta tanto no exista una disculpa pública " tras los dichos de Javier Milei .

Otro tema que preocupa a los ciudadanos argentinos es cómo continuarán los trámites relacionados a adquisición de la ciudadanía española , los trámites de renovación de documentos y más. En esta línea, al ser consultada sobre si estos trámites administrativos se verán afectados, Suárez puso en duda que esto suceda, aunque no se descarta la posibilidad de que puedan verse afectados.

"Hay un escenario posible en relación a retirar la cuestión de los consulados, puede ser de manera temporaria, que en algún momento se pueda dar que cerremos la atención hasta nuevo aviso, hasta que recalculemos", detalló la representante del PSOE. Sin embargo, cabe destacar que el gobierno de Pedro Sánchez impulsó la ley de memoria democrática que establece la posibilidad de adquirir la nacionalidad española nacidos fuera del país europeo.

"Esto está bueno también que los españoles y españolas, o descendientes que todavía están tramitando su nacionalidad, lo sepan. Esta ley es un derecho y, por lo tanto, yo dudo que el gobierno de Pedro Sánchez corte algún tipo de derecho de quienes residimos aquí", expresó Suárez. Sin embargo, la posibilidad de que esto pueda suceder no se descarta y continúa latente.

Consulado o embajada de España en Buenos Aires.jpg Los trámites en el Consulado de España en Argentina pueden verse afectados por el conflicto.

Por lo pronto, el conflicto seguirá y seguramente habrá novedades en las próximas horas. Si bien Suárez aseguró que "no hay plazos" sobre la respuesta diplomática por parte del gobierno español, consideró: "Espero que esto se pueda resolver por la vía diplomática. También quiero expresar mi preocupación, porque así como lo está haciendo ahora con España, (Milei) ya lo hizo con México, con Venezuela, insultando a los gobiernos elegidos democráticamente por los pueblos. El Presidente tiene que entender que no está en campaña en este momento y que debe representar a la mayoría del pueblo y ser cuidadosos de las expresiones".

La respuesta del Gobierno al conflicto con España

Lo explicado por Suárez parte de la base de la existencia - o no - de una disculpa y una rectificación pública por parte de Javier Milei. Respuesta que ya llegó por parte de Manuel Adorni, vocero presidencial, quién en su habitual conferencia de prensa no solo aseguró que el mandatario no se va a retractar, sino que también instó a los funcionarios españoles a que "se llamen a la reflexión y pidan disculpas".

ADORNI1200.jpg Según el gobierno nacional, "no existe conflicto diplomático" con España.

Por su parte, Guillermo Francos, ministro del Interior, fue otra de las figuras del Gobierno que se expresó acerca del conflicto. Durante este domingo, en declaraciones televisivas, el funcionario respondió irónicamente que desde España "pueden esperar tranquilos" el pedido de disculpas argentino.

Estas declaraciones de los funcionarios argentinos siguen la línea planteada por Javier Milei. Es que el Presidente se mostró muy activo en redes sociales, celebrando las métricas que había tenido su nombre en la red social X (ex Twitter) aludiendo que al gobierno ibérico le salió "el tiro por la culata" y compartiendo memes sobre lo sucedido.

Por lo pronto, se espera que finalice la consulta a la embajadora española en Argentina, como así también lo que derive de la reunión del presidente español con el embajador argentino en España, para saber cómo continuará el conflicto entre ambas naciones.