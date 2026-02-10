Reforma laboral: el Gobierno afina cambios, pero asegura que ya tiene los votos en el Senado

El ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó que el oficialismo cuenta con el número necesario para la media sanción en el Senado. La iniciativa incluye vacaciones más flexibles, un fondo para indemnizaciones y modificaciones en el sistema de juicios laborales.

El Gobierno nacional se mostró confiado en lograr la aprobación de la reforma laboral en el Senado. El ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para avanzar con la media sanción de la iniciativa y defendió los principales cambios que propone el proyecto, orientados —según afirmó— a modernizar el sistema laboral y promover el empleo formal.

“Estoy convencido que tenemos número para quórum y número para sancionar la ley”, sostuvo el funcionario en declaraciones radiales, en la antesala del debate legislativo.

La reforma incluye modificaciones en el régimen de vacaciones, la creación de un fondo para garantizar indemnizaciones y cambios en el esquema de juicios laborales, puntos que el Ejecutivo considera centrales para reducir los costos asociados al empleo formal.

Uno de los ejes principales del proyecto es la flexibilización del sistema de vacaciones. Según explicó Santilli, la nueva normativa permitirá que los períodos de descanso puedan acordarse entre empleador y trabajador con mayor libertad.

“Ahora vas a poder tomarte una semana en un momento, en acuerdo de partes”, señaló el ministro, quien argumentó que el régimen actual se había vuelto rígido y desactualizado.

La iniciativa busca reemplazar el esquema vigente por uno más adaptable a las necesidades de cada actividad y de cada empresa, en línea con los cambios en la organización del trabajo registrados en los últimos años.

Fondo de Asistencia Laboral para garantizar indemnizaciones

Otro de los puntos centrales del proyecto es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, un mecanismo destinado a asegurar el pago de indemnizaciones, especialmente en el caso de pequeñas y medianas empresas.

El funcionario explicó que el objetivo es evitar que los conflictos judiciales afecten la continuidad de las empresas y, al mismo tiempo, garantizar que los trabajadores cobren las compensaciones correspondientes.

“Un juicio laboral podía destruir a una PYME. Ahora, con este fondo, el trabajador cobra como corresponde”, afirmó Santilli.

La propuesta apunta a modificar el actual esquema, en el que las indemnizaciones dependen directamente de la capacidad financiera del empleador al momento de la desvinculación.

Cambios en el sistema de juicios laborales

La reforma también contempla modificaciones en el régimen de litigios laborales, con el objetivo de reducir la cantidad de demandas y los costos asociados a los despidos.

Santilli sostuvo que el proyecto busca eliminar multas y sanciones que, según indicó, encarecen las desvinculaciones y desalientan la contratación formal.

Además, mencionó que el Gobierno trabaja en una iniciativa complementaria para establecer una tasa única de actualización en los juicios laborales, con el fin de evitar diferencias en los criterios judiciales.

El Gobierno apunta a la formalización del empleo

El Ejecutivo sostiene que la reforma laboral busca facilitar la incorporación de trabajadores informales al sistema formal, permitiéndoles acceder a beneficios como cobertura de salud, vacaciones y jubilación.

“El desafío es ayudar a los que están en la informalidad a ser formales”, afirmó el ministro.

Según el funcionario, el aumento del empleo formal también tendría impacto en los ingresos fiscales. En ese sentido, señaló que la formalización de 400.000 trabajadores permitiría compensar el impacto fiscal asociado a cambios en el sistema tributario.

Negociaciones y expectativa por la votación en el Senado

En paralelo al debate legislativo, el Gobierno mantiene negociaciones con distintos sectores políticos para asegurar el respaldo necesario.

Santilli rechazó que existan presiones sobre los gobernadores para garantizar el apoyo al proyecto y sostuvo que la política fiscal oficial se basa en reducir impuestos.

Mientras tanto, el oficialismo prevé nuevas reuniones para terminar de definir el texto final que será sometido a votación.

Con el debate previsto para las próximas horas, el Gobierno apuesta a lograr la media sanción en el Senado y avanzar con una de las reformas estructurales centrales de su agenda laboral.