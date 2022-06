Congreso: 48 horas de debates sobre FMI, alquileres, Corte, Consejo y alivio fiscal

Soria deberá dar algunas señales de apertura a los bloques del “centro” para abrir una negociación que, por ahora, parece compleja. El año pasado no logró hacerlo con los cambios sobre el Ministerio Público. De hecho, el procurador interino, Eduardo Casal, sigue en su cargo y el pliego de Daniel Rafecas continúa pisado en la comisión de Acuerdos del Senado, que comanda la camporista Anabel Fernández Sagasti.

De cara al plenario de hoy, Soria estará acompañado por el secretario de Justicia y alfil cristinista, Juan Martín Menna. El proyecto del oficialismo eleva de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura y crea cuatro regiones “federales”. También incluye perspectiva de género.

La exposición de Soria tendrá, con seguridad, fuertes críticas a la Corte Suprema, que en la iniciativa en cuestión queda fuera de la integración del Consejo. En la actualidad, el máximo tribunal de Justicia forma parte del mismo y su presidente, Horacio Rosatti, es quien comanda el órgano que selecciona y sanciona a jueces.

Al no contar con mayoría necesaria, el oficialismo debe ratificar a sus aliados habituales y ceder ante lo que reclame el interbloque federal. Será clave la postura de Graciela Camaño, que hoy forma parte del Consejo. No obstante, queda la desconfianza sobre lo que haría después el Senado, que podría insistir -si Diputados no obtiene dos tercios- con la versión original.

Dos horas más tarde, la comisión de Presupuesto y Hacienda, que comanda el oficialista Carlos Heller, estará en conjunto con la de Legislación General para analizar las modificaciones a la polémica ley de alquileres votada tiempo atrás por macristas, kirchneristas y sectores del centro.

La comisión de Legislación General ya tiene tres despachos sobre esta cuestión, aunque la oposición intentará, en las próximas horas, unirse como lo hizo con la Boleta Única de Papel para empujar un nuevo dictamen, que volvería al plazo de dos años para los contratos y una mecánica de actualización diferente de la actual, que es anual y generó varios dolores de cabeza.

Otro proyecto en bandeja de la comisión es el que paga al FMI con fondos “fugados” al exterior, también aprobado por el Senado y que espera en Diputados, donde hay mayor resistencia y precisa mayor negociación de votos.

En tanto, el Senado firmará esta tarde, en modo exprés, la iniciativa votada la semana pasada en la Cámara baja -por unanimidad- sobre el alivio fiscal a monotributistas y autónomos. Para el primer caso, la facturación de las categorías A, B, C y D aumentará un 60% desde el 1 de julio próximo. Con el acuerdo sellado en Diputados, el nuevo piso para la categoría “A” del Monotributo será de $748.382,07; la “B”, de $1.112.459,83; la “C”, $1.557.443,75; y la “D”, de $1.934.273,04.

En tanto, para los autónomos que están alcanzados por el Impuestos a las Ganancias -140.000 contribuyentes-, la solución que evalúa la iniciativa se centra en incrementar las deducciones, a fin de que el mínimo no imponible quede más cercano al que se aplica a los empleados en relación de dependencia. En resumen, se sube 2,5 la deducción especial y se triplica para “nuevos profesionales”.

Horas atrás, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que “los cambios introducidos en el recinto implican una mayor disminución de la recaudación en relación a lo previamente estimado”, que sería de $11.067 millones” para el caso del Monotributo y $55.223 millones en autónomos, esto último, a contabilizar en 2023. Anoche, el interbloque del Frente de Todos en la Cámara alta, que preside José Mayans, cerraba una convocatoria de comisiones para mañana con el objetivo de analizar la ampliación de la Corte Suprema. Hay varias iniciativas en juego y la última presentada por el cristinismo lleva la cantidad de magistrados a 25.