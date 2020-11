Lugones advirtió que uno de los tres jueces se inscribió al concurso y no se presentó al examen

La advertencia de Lugones podría poner entre interrogantes la eventual permanencia de ese magistrado y afirmó que desconoce "si la Corte contempló" la falta de ese examen.

Frente a esto, adelantó que el Consejo de la Magistratura sí averiguará, "quizás con una consulta a la misma Corte".

"La Corte dice que los traslados fueron solamente provisorios, con lo cual el magistrado que se sintió molesto porque dijimos que no había sido debidamente designado, ahora la Corte le dice no solamente eso, sino que son provisorios, que son interinos", enfatizó.

Bruglia, Bertuzzi y Castelli concluyeron este miércoles con la licencia extraordinaria con goce de haberes que les fue concedida por la Corte Suprema, máximo tribunal de Justicia que en esta jornada manifestó que los tres pueden permanecer en los cargos hasta se concursaran por el trámite constitucional.

"Yo no sé si volvería a un lugar que decía que era mi casa y en el fallo de la Corte dice 'no, no es tu casa, la tenés prestada por un ratito'", comentó Lugones.

"Está bien que son cuestiones jurídicas pero ha quedado en una franca minoría y no logró convencer a ninguno de sus colegas, ni un poquito, en que tenía razón", agregó.