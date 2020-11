Dirigentes de la UCR cruzaron a la Corte por el fallo de traslado de jueces

El presidente del Bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, aseguró: “El fallo de la Corte Suprema envalentonó al Presidente. Junto al intendente K de Avellaneda pide que Diputados trate urgente la Reforma Judicial y cuestiona la ley del Arrepentido que permitió avances de causas de corrupción. No persiguen una mejor Justicia, buscan impunidad”.

“Al tuit anterior le agrego la siguiente pregunta: ¿Sobre la base de qué instituciones proponen un acuerdo político y social para sacar al país de la crisis mayúscula en la que está? Escuchando al Presidente hablar de la Justicia cuesta creer que va a ser posible cualquier acuerdo”, cerró Negri

El legislador nacional Luis Petri señaló: “El peor de los fallos, la Corte vuelve sobre sus pasos, desconoce la acordada 7 del 2018 y les da el tratamiento de traslados irregulares”.

“La Corte le habilitó la elección y conformación de la Cámara a la ex Presidente para que le resuelva las causas. Que nadie se haga el distraído, no fue una decisión salomónica como se pretende hacer ver. La Corte por mayoría, desconoció sus precedentes y dio un giro de 180 grados”, dijo. Y agregó “Hoy la Justicia es un poco menos independiente que ayer. No hay República posible sin justicia independiente”

El médico psiquiatra representante de Santa Fe, Gonzalo Del Cerro, afirmó: “El fallo sobre los jueces Bertuzzi y Bruglia no es favorable a República ni al concepto de Corte Suprema de Justicia, independientemente de las interpretaciones que se hagan sobre si favorece a una u otra de las partes”.

Por su parte, el diputado Gustavo Menna señaló: “La mayoría de la Corte hizo malabares para decir que no dijo lo que dijo hace dos años. Su rol es garantizar la supremacía constitucional, no hacer equilibrio. Para la historia queda que se ha convalidado desplazar jueces por decreto”.