Continúan los preparativos en Plaza de Mayo para el acto de Cristina.

Los preparativos para el acto que encabezará la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúan este martes en la Plaza de Mayo con el armado del escenario que se ubica a metros de las puertas de la Casa Rosada, en medio de la interna en el Frente de Todos de cara a las elecciones que no cesa y sumó más elementos en las últimas horas, como la confirmación de que el presidente Alberto Fernández no asistirá.

Pese a que el mandatario convocó en los últimos días a participar del acto y escuchar el mensaje que brindará la ex mandataria, quien no competirá como candidata presidencial según adelantó días atrás, ahora se dejó trascender que no asistirá