El Gobierno repartió respiradores y test de diagnóstico para el coronavirus en distintas provincias

Las empresas esenciales de Córdoba relacionadas con la salud son una prioridad en este contexto de pandemia. Por eso visitamos Tecme S.A. con el ministro de Salud de la Nación, @ginesggarcia, y el ministro del Interior, @wadodecorrido, quienes estuvieron en nuestra provincia para traer insumos sanitarios. Esta planta ya recibió los beneficios que otorgamos a través de la promoción industrial, lo que le permite seguir aumentando el número de respiradores mecánicos que produce, y aportar más tecnología médica de punta a nuestro país. #Coronavirus #NosCuidamosEntreTodos #MásSalud #Salud #RespiradoresMecánicos