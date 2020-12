Se reanuda triunvirato ante alarma por suba de casos

Una reunión imprevista entre Alberto Fernández, Horacio Rodriguez Larreta y Axel Kicillof, encendió la luz de alarma pero terminó siendo, en Olivos, un encuentro de corto tiempo. No llegó a extenderse ni media hora, para producir un comunicado conjunto donde los mandatarios expresan su preocupación ante el aumento de casos de coronavirus. En la Ciudad y la provincia de Buenos Aires ayer mismo se contabilizó un número que no se producía desde hace meses. Con un récord en esta etapa, de 11.761 casos en el país, la provincia registró 4.761 y la Ciudad de Buenos Aires 1076. Para el distrito porteño es un guarismo dramático que hace meses no anota.