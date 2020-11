Corte: los traslados no serán permanentes, pero los jueces permanecerán hasta nuevo concurso

El voto de mayoría apunta a contener una respuesta integral al planteo y –tal como sugirió este medio- impacta en todo el universo de traslados, no solo en el trío de jueces que llevaron su planteo a la Corte. Por cada uno de esos cargos, la Corte establecería que se quedarán dónde están hasta tanto haya un reemplazo proveniente de un nuevo concurso. Desde ese punto de vista, la decisión se asemejará a los precedentes “Uriarte” y “Rosza” que implicaron un punto de quiebre por sus alcances. Carlos Rosenkrantz, que no integra la mayoría, en una postura que no tenía ya misterio, se inclinaría por apuntalar la posición de los magistrados en base a lo que él mismo había opinado en su disidencia de la Acordada N°4 de 2018.