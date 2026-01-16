Incendio en un depósito de garrafas en Tucumán: hay 10 heridos y aseguran que algunas salieron volando

Vecinos de Famaillá aseguraron que algunas garrafas salieron disparadas del lugar hasta algunas cuadras de distancia. Se aguarda información oficial para determinar las causas y magnitud de los daños.

El siniestro, que ocurrió sobre la ruta 324, produjo que algunas de las garrafas salieran volando del lugar.

Un feroz incendio se desató poco antes de este mediodía en un depósito de garrafas en Famaillá, Tucumán . Como consecuencia del siniestro , algunas salieron volando y se registraron diez heridos .

El siniestro, que ocurrió sobre la ruta 324, produjo que algunas de las garrafas salieran volando del lugar hasta a cinco cuadras de distancia, indicó Contexto Tucumán.

Además, diez personas resultaron heridas y se aguarda información oficial para determinar las causas del incendio y evaluar la magnitud de los daños.

Las primeras informaciones arrojaron que el lugar se vio envuelto en una situación de alto riesgo , lo que motivó un rápido despliegue de los servicios de emergencia. En el sector trabajaron Bomberos, personal policial y equipos de seguridad , quienes realizan tareas preventivas para evitar una posible tragedia.

Vecinos manifestaron su preocupación ante el peligro que representa el almacenamiento de garrafas, mientras se mantiene cortado el tránsito en inmediaciones del depósito como medida de seguridad. Las autoridades solicitaron a la población no acercarse al lugar y permitir el normal trabajo de los equipos especializados.

