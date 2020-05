Juan José Sebreli fomenta una peligrosa rebelión anticuarentena

"La desobediencia civil está en los tratados más democráticos del mundo", manifestó Sebreli en diálogo con el canal TN. "Significa que todos los comerciantes que van a cerrar porque no pueden sostenerlo, todos la mismo día levanten las persianas y que toda la gente salga a la calle", se explayó.

Sebreli alzó su voz el día que la cantidad de infectados en todo el país superó los 13 mil: "Esa es la solución, no podemos mirar para adelante porque esto sigue avanzando y no hay ninguna oposición, la oposición no hace nada".

Luego, el escritor minimizó al nuevo coronavirus Covid-19 y manifestó que se trata de una gripe fuerte: “El virus va a seguir eternamente, apareció para quedarse. Como la gripe, que no desapareció, pero apareció la vacuna. Es una cuarentena no solo sanitaria, es una cuarentena política, social y económica. Va a quedar un país destruido totalmente con miles de desocupados en la calle. Le espera la pandemia económica”.

Por otro lado, se refirió al aislamiento de Villa Azul: “Es un ghetto, obviamente. Están ahí encerrados porque no hicieron testeos. Les llevan comida y no les alcanza, no se van a morir de coronavirus, se van a morir de hambre y encima hay falta de agua. Están todos en las casas”.

Por último, Sebreli negó que los contagios se vayan a multiplicar si la gente saliera masivamente a la calle: "No, porque ahora están en los geriátricos y las villas miserias".