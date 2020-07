Peluquería y familia, los permitidos de la Ciudad para después del 17

El cierre de las peluquerías lo sufren tanto los profesionales de la tijera que llevan casi 110 días con los locales cerrados como los clientes. La cámara del sector estima que 4 de cada 10 peluquerías ya no volverán a abrir. La crisis del sector, sumado a que se trata de un rubro de actividad que ya cuenta con presentación de protocolos, llevó esta semana por primera vez una luz de esperanza para a reapertura de las peluquerías en la Ciudad de Buenos Aires cuando el miércoles de la semana próxima finalice la actual etapa de cuarentena. En la provincia de Buenos Aires, la flexibilización no llegaría tan lejos. De hecho ayer Axel Kicillof presentó un paquete de auxilio para las actividades que no pudieron funcionar por la pandemia de coronavirus, como las peluquerías y el turismo, con una bonificación del quince por ciento de Ingresos Brutos hasta fin de año.