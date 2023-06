Cuenta regresiva para cierre de alianzas

Ya lanzada la cuenta regresiva de alianzas y listas, se termina de recalentar el ambiente político que, como pocas veces, casi no habla de propuestas, ni promete cosas, sino que sólo se concentra en el internismo más feroz y dañino hasta con los propios. Y esto, que casi había sido patrimonio exclusivo de Cambiemos-PRO, ahora se extendió también al oficialismo, especialmente ante el vacío que dejó la negativa de CFK de encabezar alguna fórmula o lista para las próximas elecciones, aunque algunos todavía desconfían de que pueda haber alguna (buena) noticia de último momento.

Así las cosas, y sin liderazgos claros naturales, el debate se centra en el candidato presidencial, pero también para el estratégico bastión bonaerense donde hasta no hace mucho, el actual gobernador, Axel Kicilloff, parecía número puesto, opción que el bonaerense resiste. Así las cosas, y ya resignados muchos a tener que afrontar las PASO (algo que hasta no hace mucho estaba fuera de toda consideración), se perfilan algunos equipos como el de Eduardo “Wado” de Pedro, el del actual embajador en Brasil, Daniel Scioli, que nunca abandonó su pretensión de volver presentarse a la presidencial, llevando a la ministra de Acción Social, Victoria Tolosa Paz, como precandidata a gobernadora de Buenos Aires (¿podríais con el ministro de Defensa, Agustín Rossi de vice?, preguntan en su entorno); mientras en el otro rincón se especula con un Kicillof para presidente, dejando al frente de la gobernación a su actual vice, la mujer fuerte de La Matanza, Verónica Magario.

Sin embargo, no todos están muy convencidos de este enroque, especialmente después de la distensión que la eventual jugada provoca en la jaqueada y confundida oposición, que aún no encuentra el norte de la campaña bonaerense. Esto, y el raro hecho de inseguridad que sufrió el gobernador días atrás, y que aún no fue suficientemente aclarado, podrían afectar la decisión.