Renunció Elsa Barber, la primera mujer en dirigir la Biblioteca Nacional

La renuncia fue confirmada desde el área de Prensa y Comunicación de la Biblioteca, desde donde a su vez aseguraron que aún se mantiene en su cargo Ezequiel Martínez, director de Cultura de la institución.

Barber había llegado a la Biblioteca Nacional en 2007 por gestión de José Nun -por entonces secretario de Cultura- luego de que el sociólogo Horacio Tarcus dejara el puesto de subdirector. Por esos años secundó al ensayista Horacio González, mientras que a partir de 2015 hizo lo propio con Manguel.

"Realmente siento que tengo un peso enorme. No sé si es por ser mujer o por ser la primera bibliotecaria graduada a cargo de esta institución, con todo lo que implica históricamente. De cualquier manera, me lo hubiera tomado de esta forma. Soy muy obsesiva. A pesar de que hace once años que estoy en la Biblioteca, esta es una responsabilidad que pesa", había comentado la bibliotecóloga a poco de asumir el cargo al que acaba de renunciar.

Antes de desembarcar en la institución, Barber fue directora del Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, adonde regresaría para recuperar su espacio como investigadora y docente.

El cargo de director de la Biblioteca era uno de los grandes anuncios pendientes que quedaban por definir a Bauer, junto con los nombres de quienes estarán al frente del Fondo Nacional de las Artes y de la CONABIP.

Entre los nombres que circulan como reemplazantes de Barber están los escritores Juan Sasturain y Marcelo Figueras, así como el politólogo José Natanson. Con menos chances se menciona también al escritor Guillermo Saccomano y el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, Alejandro Vaccaro.

La Biblioteca, creada en 1810, dispone de un acervo de casi un millón de ejemplares, alberga el Fondo Bibliográfico del Tesoro y la hemeroteca Ezequiel Martínez Estrada.