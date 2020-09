Dalmau Pereyra: "No recibí ordenes ilegales"

El exjefe de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Diego Dalmau Pereyra, afirmó ayer que durante su paso por la central de espías no recibió órdenes “que fuesen constitutivas per se de delito alguno”, al ampliar su declaración indagatoria en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde el Estado durante el gobierno de Mauricio Macri. “Yo no recibí órdenes que su sola mención evidenciase una ínsita ilegalidad; y, obviamente, jamás transmití una con semejantes características”, sostuvo el exespía en el breve descargo que presentó por escrito y en el que también señaló que no estaba dispuesto a responder preguntas. Dalmau Pereyra llegó a la ampliación de su indagatoria acusado de haber participado de maniobras de inteligencia ilícita contra al menos nueve objetivos, entre ellos, la entonces senadora y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, y el extitular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó. Pese a que la mayoría de los espías afirmaron haber cumplido órdenes que creían que tenían sustento en causas judiciales, hasta el momento ninguno de los acusados pudo justificar con elementos contundentemente lícitos el seguimiento a medio centenar de personas, entre ellos, líderes religiosos, dirigentes políticos, gremiales y sociales y periodistas.