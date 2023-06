Daniel Scioli y un spot con guiño a Volver al Futuro: "lo pedís, lo tenés"

Un seguidor de sus redes sociales escribió: "Para la campaña de Scioli alguien debería hacer un video sobre Volver al Futuro II donde el Doc explica una línea de tiempo alternativa en la que él ganó la elección de 2015 y la A rgentina no tiene ninguno de sus problemas actuales. El slogan sería, obviamente, Volver al futuro".

Scioli le cumplió el deseo: " Antes de volver el tiempo, en algún momento del pasado de la línea del tiempo se creó una tangente" , comienza el spot con un fragmento de Volver al Futuro. "Optar por dos caminos de cara al futuro, uno que quiere ir a la agenda del desarrollo y otro que quiere ir hacia un ajuste, yo te tengo que defender compañero trabajador", expresa otro fragmento del debate presidencial de 2015 cuando el candidato actual competía contra Mauricio Macri. En otro orden del video, comparte un fragmento de Cristina Kirchner hablando del salario medido en dólares del 2015. " Sé como hacerlo y me preparé toda la vida para ser su próximo Presidente" . El spot cierra con un auto de Volver al Futuro que dice "Daniel Scioli 2023".

En esa oportunidad, en declaraciones a canal 12 de Córdoba, pidió que "quede claro que no soy títere de nadie" y manifestó que "el candidato soy yo, Daniel Scioli. No dependo de otro espacio". "No estoy en contra de nadie. Voy a las elecciones con total independencia, autonomía y decisión", apuntó el embajador en Brasil en ese momento. Asimismo, expresó que está convencido de que con su propuesta electoral se viene "una Argentina más confiable, con más seguridad jurídica, con más inversiones, con más apoyo al campo y a la industria nacional".