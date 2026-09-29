Murió el senador Juan Carlos Pagotto de La Libertad Avanza

El funcionario fue encontrado muerto este martes en su domicilio de la ciudad de La Rioja. El legislador libertario tenía 74 años y las autoridades trabajan para determinar las circunstancias de su fallecimiento.

El senador nacional por La Rioja Juan Carlos Pagotto murió este martes en su vivienda particular de la capital provincial . La noticia fue confirmada por fuentes oficiales y generó conmoción tanto en la política riojana como en el ámbito nacional .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según los primeros reportes, familiares del legislador encontraron su cuerpo durante la mañana. Personal policial y médicos forenses trabajaron en el domicilio para establecer las circunstancias del fallecimiento , mientras que inicialmente no se comunicó oficialmente la causa de la muerte.

El vocero presidencia, Adrián Ravier , anunció en conferencia de prensa que su banca será ocupada por Claudia Cecilia López , perteneciente al mismo espacio.

"Nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos , del senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, quien falleció en el día de hoy. Acompañamos en este momento a sus compañeros de bloque. Su banca será ocupada por Claudia Cecilia Lopez", detalló el vocero.

El dirigente riojano ocupó durante su paso por la Cámara alta diferentes lugares relevantes dentro de la estructura parlamentaria y tuvo intervención en comisiones vinculadas con asuntos judiciales.

Pagotto había ingresado al Senado en 2023. @juancarlospagottook

Durante 2026, Pagotto quedó ubicado en un lugar central dentro de las discusiones relacionadas con las designaciones y las vacantes del Poder Judicial, en momentos en los que el Gobierno buscaba avanzar con una amplia cantidad de nombramientos.

Su actividad parlamentaria también estuvo atravesada por su cercanía política con la familia Menem. Pagotto mantenía desde hacía décadas una relación con Eduardo Menem y llegó al Congreso en 2023 con el acompañamiento de Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.

El mensaje de Karina Milei

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, compartió un mensaje en sus redes sociales dedicado al senador fallecido, con quien tenía cercanía.

"Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestra país", escribió la hermana del Presidente.

Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestra país. Un cálida abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento — Karina Milei (@KarinaMileiOk) September 29, 2026

"Un cálida abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento", sentenció la funcionaria en su mensaje posteado desde X, minutos después de conocerse la noticia del deceso.

Su llegada al Congreso en 2023

Pagotto asumió como senador nacional por La Rioja después de las elecciones de 2023, cuando ingresó a la Cámara alta como representante del espacio de Javier Milei.

Desde entonces, se convirtió en uno de los representantes riojanos del oficialismo nacional y participó de diferentes debates legislativos y judiciales.

La muerte del senador se conoció durante la mañana de este martes 29 de septiembre y, en las primeras horas posteriores al hallazgo, todavía no existe información oficial sobre las causas del deceso.