Debate presidencial: qué dijo cada candidato sobre Educación

Los candidatos a presidente de la Nación, Sergio Massa , de Unión por la Patria (UP) , y Javier Milei , de La Libertad Avanza (LLA) , se midieron discursivamente este domingo en el marco del tercer debate presidencial y de cara al balotaje del 19 de noviembre . El tercer eje de debate fue la Educación.

"Necesitamos más universidades, no menos. Sumado a la construcción del complejo de ciencia y tecnología. En materia de salud además de la promoción de la carrera hospitalaria y preparación de nuevo capital humano, un enfoque en atención domiciliaria integrándose al sistema de salud pública y privada para crear un seguro de uso común de salud universal para los argentinos. Defensa del INCUCAI. Argentina merece tener un sistema solidario de donación de órganos que sea respetado en todo el mundo", añadió.

La propuesta en Educación de Javier Milei

"Nosotros hemos firmado un compromiso por la alfabetización. Hablan de alfabetización y solamente el 16% de los chicos terminan el secundario a tiempo. El 30% no lo termina. Habla de la alfabetización y el 50% de los chicos no entiende lo que lee y no puede resolver un problema de matemática básica. Ustedes asignan un montón de recursos a las universidades y los chicos ni siquiera terminan la secundaria", arrancó en su exposición el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

"Tienen graves problemas de alimentación. Están poniendo el carro delante de los caballos. A la gente no le alcanza para alimentarse, hay que resolver esa parte porque sino no pueden estudiar mucho menos trabajar", agregó.

El pregunta-respuesta entre Sergio Massa y Javier Milei

El candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa continuó su exposición informando que "según un estudio de la Universidad de San Juan, 270 mil pesos por mes le va a costar la idea de este señor a cada familia". "El sistema educativo argentino tiene una particularidad: permite la movilidad social ascendente, la igualdad de oportunidades. Un peón rural puede soñar con ser abogado o presidente", añadió.

A continuación, el candidato de la Libertad Avanza cuestionó: "Te está fallando la matemática. No me vengas con cálculos que no tienen ninguna base científica. Y, ¿a qué llamas movilidad social ascendente? ¿Qué querés decir?, ¿que le vas a robar plata a gente para dársela a otro?".

"Que el hijo de un inmigrante italiano haya podido ir a la universidad como es mi caso. O que el 90% de los chicos que van a la universidad de José C Paz o Florencio Varela sean la primera generación de universitarios. Las personas de carne y hueso lo entienden. Desde el Excel no", respondió el ministro de Economía.

"Vos estudiaste en la Universidad de Belgrano", chicaneó el economista. "Y mi hija estudia en la UNSAM. El problema es que vos siempre pensas en vos y no en los 45 millones de argentinos", disparó Massa.