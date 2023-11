¿Por qué quiere ser Presidente?: las respuestas de Sergio Massa y Javier Milei en el debate

En el cierre del debate presidencial previo al balotaje del 19 de noviembre, los candidatos de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa y Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA) , respondieron a la pregunta de "¿Por qué quiere ser Presidente?" , para la cual tuvieron dos minutos para hablar.

¿Por qué quiere ser presidente? La respuesta de Sergio Massa

"Quiero ser presidente porque mis abuelos y mis viejos llegaron acá escapando de una guerra. Y este país les dio todo. Me enseñaron a amarlo y, sobre todas las cosas, a valorarlo", comenzó su intervención el aspirante de UP. Y siguió: "Quiero ser presidente para que todas esas mujeres y esos abuelos, que muchas veces sienten que el Estado los abandona o que no son parte de la sociedad, se sientan parte integral".