Argentina felicitó a Nasry Asfura por su triunfo electoral en Honduras y destacó el proceso democrático

La posición fue expresada a través de un escrito conjunto regional, en el que el Gobierno argentino valoró el desarrollo de los comicios y manifestó su expectativa de profundizar la cooperación bilateral tras la asunción del nuevo mandatario.

Nasry Asfura asumirá la Presidencia de Honduras el 27 de enero, tras las elecciones celebradas el 30 de noviembre y en un contexto de respaldo regional al proceso democrático.

El Gobierno argentino expresó su reconocimiento al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura , tras los comicios celebrados el 30 de noviembre , y manifestó su voluntad de fortalecer el trabajo conjunto con la nueva administración hondureña a partir de su asunción, prevista para el 27 de enero .

La postura fue expresada a través de un comunicado conjunto firmado por Argentina junto a Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana , en el que se resaltó la importancia de avanzar en una agenda común en materia de comercio, seguridad, migración y consolidación democrática en la región.

Desde Buenos Aires, la Argentina también destacó el comportamiento cívico de la ciudadanía hondureña , al valorar la participación electoral y la espera pacífica del resultado definitivo en un contexto de tensión posterior a la votación.

En el mismo sentido, el comunicado subrayó el rol desempeñado por las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea , cuya presencia durante todo el proceso contribuyó -según se indicó- a brindar transparencia y legitimidad a los resultados.

La Argentina también reconoció el desempeño del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, al destacar el trabajo de su personal en todo el país y la conducción institucional del organismo frente a las presiones registradas en las semanas posteriores a los comicios.

Por último, el Gobierno argentino reafirmó su solidaridad con el pueblo hondureño y expresó su expectativa de que la transición presidencial se desarrolle de manera pacífica y ordenada, como parte del fortalecimiento de la estabilidad institucional y la convivencia democrática en la región.

Un escrutinio ajustado y cuestionado que consagró a Nasry Asfura

Semanas después de las elecciones generales en Honduras, el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó el escrutinio y proclamó como presidente electo a Nasry Asfura, del Partido Nacional, con una diferencia superior a los 20.000 votos sobre su principal competidor.

Con el 99,40% de las actas procesadas, Asfura obtuvo 1.481.517 votos (40,26%), mientras que Salvador Nasralla, del Partido Liberal, alcanzó 1.455.169 votos (39,54%). En tercer lugar quedó Rixi Moncada, del partido Libre, con 518.448 votos (19,29%).

El recuento se extendió durante nueve días, en un clima de fuerte tensión política, marcado por fallas en el sistema de transmisión de resultados y detenciones vinculadas al proceso. El último de los paros técnicos, que se prolongó por tres días, fue atribuido a problemas en la plataforma digital operada por la empresa colombiana Grupo ASD, responsable del sistema informático electoral.

Desde el CNE explicaron que la interrupción se debió a tareas de mantenimiento, aunque la paralización del flujo de datos generó cuestionamientos sobre la seguridad tecnológica del proceso, especialmente debido al estrecho margen entre los dos candidatos más votados.

Según el informe oficial, 16.178 actas fueron consideradas correctas, mientras que 2.749 debieron ser sometidas a verificación por errores de carga, inconsistencias numéricas o incidentes reportados por las juntas receptoras. Las actas no transmitidas el día de la votación ingresaron por mecanismos de contingencia, y aquellas con anomalías pasaron a mesas de escrutinio especial, con control manual y monitoreo permanente mediante cámaras.