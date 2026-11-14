Inteligencia artificial: el 98% la usa, pero solo uno de cada tres profesionales sabe aprovecharla

Un estudio sobre 1.656 personas detectó una nueva brecha en el mercado laboral: aunque casi todos utilizan herramientas de inteligencia artificial, apenas el 34% logra integrarlas correctamente a su trabajo. Más de la mitad entregó al menos una vez contenidos generados por IA sin modificarlos.

La IA ya no alcanza con saber usarla, se necesita desarrollar habilidades para supervisarla y tomar decisiones propias para aprovechar su potencial.

La inteligencia artificial ya forma parte de la rutina laboral , pero su adopción no garantiza que los profesionales sepan aprovechar todo su potencial. Un informe de la empresa argentina Aumenta AI reveló que el 98% de las personas utiliza herramientas de IA, aunque solo el 34% demuestra hacerlo correctamente . La diferencia marca una nueva brecha en el mercado de trabajo: ya no alcanza con saber usar estas tecnologías, también es necesario desarrollar las habilidades para integrarlas, supervisarlas y tomar decisiones propias.

El estudio analizó los resultados de 1.656 personas que realizaron la Certificación del Profesional Aumentado por IA entre agosto y noviembre de 2026. La evaluación comparó lo que los participantes creen saber, sus conocimientos teóricos y, principalmente, cómo resuelven situaciones concretas de trabajo con inteligencia artificial a disposición.

Los resultados muestran que el 42% utiliza IA todos los días y otro 35% lo hace todas las semanas. Además, dos de cada tres personas conocen y utilizan tres herramientas o más. Sin embargo, cuando deben resolver situaciones laborales mediante simulaciones, el desempeño cambia: apenas una de cada tres consulta a la IA cuando realmente le aporta valor, revisa sus respuestas, toma decisiones propias y adapta el resultado antes de entregarlo.

Uno de los datos más relevantes del relevamiento es que el 59% de quienes utilizaron IA en las simulaciones entregó al menos una vez un trabajo compuesto mayoritariamente por texto generado por la herramienta, sin modificarlo . Casi tres de cada diez llegaron a presentar contenidos prácticamente copiados en su totalidad.

En el otro extremo, el 25% resolvió la mayoría de las situaciones sin recurrir a la IA, aun cuando tenía la herramienta disponible. Según el informe, ese grupo también obtuvo resultados más bajos y detectó menos información relevante para resolver los problemas planteados.

La nueva habilidad: trabajar en equipo con la inteligencia artificial

El relevamiento identifica una diferencia importante entre las capacidades profesionales. La más desarrollada es el criterio: reconocer una situación, evaluar la respuesta de la IA y decidir cuándo confiar en ella y cuándo verificar la información. La más débil, en cambio, es la capacidad de organizar procesos en los que personas y agentes de inteligencia artificial trabajan de manera coordinada.

Esta habilidad, que el estudio denomina orquestación del trabajo, comprende la posibilidad de dividir un proceso en etapas, identificar dónde la IA puede generar mayor valor, distribuir responsabilidades entre personas y sistemas y diseñar un flujo de trabajo completo.

“El trabajo del futuro consiste cada vez más en coordinar varios agentes de IA para resolver tareas, y eso exige diseñar procesos donde personas e IA forman parte del mismo flujo de trabajo: decidir qué hace cada uno, en qué orden y cómo se revisa el resultado”, sostuvo Agustín Coll, CEO de Aumenta AI.

El informe también advierte sobre la distancia entre la percepción personal y las habilidades demostradas. Solo el 18% de los participantes se considera avanzado en el uso de IA, mientras que el 46% se ubica en un nivel intermedio y el 36% se reconoce como principiante. Sin embargo, quienes se califican como expertos no obtienen mejores resultados que el resto: el 55% de quienes se consideran avanzados terminó en la mitad inferior del ranking de desempeño.

Tampoco alcanza con utilizar estas herramientas todos los días. Quienes las usan a diario se consideran avanzados tres veces más que quienes recurren a ellas una vez por mes o menos, pero las simulaciones muestran resultados prácticamente iguales entre ambos grupos. Entre los usuarios diarios, el 40% demostró utilizarlas correctamente.

La experiencia laboral también marca diferencias

La experiencia profesional aparece como otro factor relevante. Quienes ya trabajan utilizan más la inteligencia artificial y tienden a copiar menos sus respuestas que quienes todavía no ingresaron al mercado laboral.

En las simulaciones, las personas que aún no trabajan resolvieron el 37% de los casos sin recurrir a la IA, frente al 22% de los empleados de tiempo completo y el 12% de los emprendedores. Además, entregaron trabajos mayoritariamente copiados de la herramienta en el 40% de las situaciones, una proporción que bajó al 30% entre los empleados y al 12% entre quienes emprenden.

La práctica también mejora el desempeño: quienes repitieron una simulación, enfrentándose cada vez a una situación diferente, mejoraron en promedio 22 puntos sobre 100. Para Aumenta AI, estos resultados muestran el valor de entrenar a los profesionales en escenarios que reproduzcan situaciones reales de trabajo, donde puedan probar, equivocarse y corregir sin consecuencias operativas.

“Lo que les falta a los profesionales es aprender a organizar el trabajo con la inteligencia artificial: decidir qué hace la IA, qué hace cada persona y cómo se revisa el resultado. Es la habilidad que más va a pesar en los próximos años, y la formación tiene que ponerla en el centro”, afirmó Coll.

Cómo medir las habilidades que demanda el nuevo mercado laboral

La certificación desarrollada por Aumenta AI reúne 16 habilidades agrupadas en cuatro capacidades: uso productivo, conocimiento aplicado, orquestación del trabajo y criterio profesional. Para medirlas, combina preguntas teóricas con simulaciones dinámicas en las que los participantes deben resolver problemas concretos, interactuar con agentes de IA que representan compañeros, jefes o clientes y tomar decisiones que modifican el desarrollo de cada situación.

El estudio también encontró que las primeras tres simulaciones permiten anticipar con bastante claridad el desempeño posterior de una persona. En cambio, la autoevaluación y la frecuencia de uso de las herramientas tienen escasa capacidad para predecir cómo trabajará con inteligencia artificial.

“Durante años certificamos lo que las personas declaraban o lo que respondían en un examen. Los datos muestran que la forma más confiable de saber cómo trabaja alguien con inteligencia artificial es verlo trabajar”, sostuvo Coll.

La medición de estas capacidades gana relevancia en un mercado laboral que comienza a valorar cada vez más las habilidades concretas, además de los títulos y cargos. En ese escenario, las microcredenciales y certificaciones específicas aparecen como herramientas para que universidades y empresas puedan identificar qué sabe hacer cada profesional, qué necesita aprender y cómo aprovechar mejor el trabajo combinado entre personas e inteligencia artificial.